Dziedzictwo, odcinek 1049: Dawna ukochana Poyraza zamieszka z nim i Naną. Atmosfera zrobi się napięta [ZDJĘCIA]

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Pelin zostanie z Poyrazem i Naną w 1049. odcinku „Dziedzictwa”
W 1046. odcinku „Dziedzictwa” Pelin niespodziewanie pojawiła się w życiu Poyraza po latach. Kobieta szukała u niego schronienia przed przyrodnim bratem, który, według jej relacji, chce przejąć jej majątek.
W 1049. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz będzie martwił się o Pelin. Kobieta nie może dojść do siebie po wydarzeniach, przez które znalazła się w jego domu. Mężczyzna zdecyduje więc, że nie powinna teraz zostawać sama. Poyraz postanowi, że Pelin pozostanie u niego aż do rozprawy. Oznacza to, że dawna ukochana mężczyzny będzie przez dłuższy czas mieszkać pod jednym dachem z nim i Naną.
Nana coraz bardziej zazdrosna o dawną miłość męża
Nana będzie starała się zachować spokój. Pozornie zaakceptuje decyzję Poyraza i obecność Pelin w domu, jednak jej emocje szybko dadzą o sobie znać. Pojawi się zazdrość o nową lokatorkę. Natomiast Poyraz będzie wyłącznie skupiony na tym, aby zapewnić Pelin bezpieczeństwo.
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1049
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1049. zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m. in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf