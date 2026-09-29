Pierwsza miłość, odcinek 4266: Alan dokona szokującego odkrycia w plecaku Kostka. Będzie podejrzewał najgorsze

Zaskakujące odkrycie Alana w 4266. odcinku "Pierwszej miłości". Tajemnica Kostka wyjdzie na jaw

W zbliżającym się, 4266. epizodzie popularnej produkcji Polsatu Alan (Alan Andersz) zdecyduje się sprawdzić zawartość plecaka swojego syna Kostka (granego przez Ignacego Kwiecińskiego). To, co tam zobaczy, wywoła u niego natychmiastowy dreszcz grozy. Mężczyzna wyciągnie ze środka kompletnie zalane zeszyty oraz doszczętnie pociętą koszulkę. Co ciekawe, młody chłopak zbagatelizuje całą sytuację i nie wykaże żadnych oznak zdenerwowania. Będzie z całych sił udawał przed ojcem, że absolutnie nic groźnego nie miało miejsca. Dla zaniepokojonego rodzica taka reakcja stanie się jednoznacznym dowodem na to, że sprawa ma drugie, znacznie poważniejsze dno.

Widząc zrujnowane przybory szkolne i pocięte ubranie, Alan w 4266. odcinku "Pierwszej miłości" wpadnie na jeden konkretny trop. Bohater zacznie na poważnie podejrzewać, że jego potomek padł ofiarą brutalnego nękania ze strony rówieśników z klasy. Tajemnicza postawa chłopca tylko utwierdzi go w przekonaniu, że w szkole dzieje się coś dramatycznego, z czym dziecko sobie nie radzi. Rozwiązanie tej zagadki okaże się jednak ogromnym zaskoczeniem. Zniszczony dobytek nastolatka wcale nie będzie efektem szkolnych prześladowań, a widzowie w tym samym epizodzie poznają skrzętnie skrywany przez chłopaka sekret.

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Kiedy oglądać 4266. odcinek "Pierwszej miłości"? Data i godzina emisji w Polsacie

Najnowszy, 4266. odcinek telewizyjnego hitu "Pierwsza miłość" trafi na ekrany w czwartek, 15 października 2026 roku dokładnie o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Widzowie mogą śledzić losy swoich ulubionych bohaterów z Wrocławia i Wadlewa regularnie, od poniedziałku do piątku w tym samym paśmie czasowym. Dodatkowo wszystkie wyemitowane już epizody są na bieżąco udostępniane dla internautów za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami