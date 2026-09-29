Awantura u Mostowiaków w "M jak miłość". Prawda o romansie Rogowskiego wyjdzie na jaw

Trudna decyzja Rogowskiego w "M jak miłość". Czy żona przyjmie go z powrotem?

Niebawem wyjdzie na jaw, że mąż Marysi dopuścił się zdrady, co doprowadzi do jego wyprowadzki z rodzinnego domu w Grabinie. Rogowski zdecyduje się na wynajęcie pokoju w hotelu. Zakończy także swoją relację z o wiele młodszą kobietą. Powody takiego zachowania pozostaną początkowo owiane tajemnicą. Widzowie będą zastanawiać się, czy uczucie do Joanny nagle wygasło, czy też wyrzuty sumienia okazały się silniejsze niż namiętność.

Po opuszczeniu domu przez męża, w sercu Marysi zrodzą się wątpliwości. Rogowska zacznie rozważać możliwość przebaczenia i powrotu do dawnego życia. Dodatkowym argumentem będzie fakt, że Artur okaże żal z powodu swojego zachowania, kategorycznie odetnie się od kochanki i zaproponuje rozpoczęcie terapii małżeńskiej. Zatai jednak jeden, kluczowy szczegół – jego uczucie do Joanny wcale nie przeminęło.

Tymczasem porzucona kobieta nie przyjmie do wiadomości odrzucenia. Będzie czatować na ukochanego w pobliżu jego tymczasowego miejsca zamieszkania. Rogowski jednak zacznie ignorować jej próby nawiązania kontaktu. Z informacji przekazanych przez portal światseriali.interia.pl wynika, że niedoszła partnerka nie zaakceptuje faktu, iż plany o wspólnej przyszłości z dala od Grabiny legły w gruzach. Rozpocznie więc desperackie próby wyproszenia chociażby krótkiego spotkania.

"Artur, co się dzieje, dlaczego nie odbierasz? Martwię się… Zmieniłeś zdanie? Wyjeżdżamy razem, prawda? Powiedziałeś, że też tego chcesz i nagle zniknąłeś… Byłam u ciebie w hotelu, ale musieliśmy się minąć. Oddzwoń, proszę."

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Rozpacz po zerwaniu. Rogowski wybiera rodzinę w "M jak miłość"

W końcu mężczyzna zdobędzie się na odwagę i zadzwoni do swojej byłej wybranki. W trakcie rozmowy przekaże jej definitywną decyzję o powrocie do żony i chęci ratowania małżeństwa. Próba naprawy wyrządzonych szkód stanie się dla niego priorytetem. Dla Joanny będzie to jednoznaczny sygnał, że ostatecznie przegrała to starcie, jednak wciąż nie złoży broni.

Zdesperowana kochanka atakuje żonę Artura w 1947 odcinku serialu

Zuchwała kobieta postanowi przekroczyć kolejne granice. W najbliższych odcinkach serialu uda się bezpośrednio do Grabiny, z zamiarem przeprowadzenia poważnej rozmowy z prawowitą małżonką swojego kochanka. Na widok zbliżającego się pojazdu Marysia będzie chciała schronić się w domu, jednak Joanna zdąży zatarasować jej drogę. Z impetem zażąda, by ta wypuściła męża z sideł rzekomego nieszczęścia, twierdząc, że ich miłość już dawno wygasła.

– Musisz coś zrozumieć. Ja i Artur… Mieliśmy wyjechać, wszystko było ustalone, ale Artur nagle zmienił zdanie, powiedział, że nie zostawi ciebie i rodziny… –

W połowie zdania żona Artura ostudzi zapał kobiety. Oświadczy bez emocji, że to z Rogowskim powinna konsultować ich ewentualne plany na przyszłość, po czym zechce odejść. Wtedy do akcji znów wkroczy Joanna. Ton jej głosu zmieni się nie do poznania. Zacznie agresywnie uświadamiać swojej rozmówczyni, że tak naprawdę nie ma z nią równych szans w walce o serce Artura.

– Artur tylko mnie kocha. Z tobą jest jedynie z litości. Proszę cię, pozwól mu odejść –

Marysia pozostanie obojętna na szloch i pełne dramaturgii gesty rywalki. Nie wyda z siebie ani jednego słowa. Do samego końca zachowa stoicki spokój, nie pozwalając, by ta skrajna sytuacja wytrąciła ją z równowagi.

Data premiery 1947 odcinka serialu "M jak miłość" w telewizji

Nowy odcinek słynnej telenoweli zostanie wyemitowany 12 października 2026 r. Widzowie mogą śledzić losy bohaterów punktualnie o godz. 20.50 na antenie stacji TVP2.