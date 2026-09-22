ME siatkarzy. Niemcy gotowi na niespodziankę w meczu z Polską?

Wiara po zwycięstwie z Bułgarią

Reprezentacja Niemiec odwróciła losy meczu 1/8 finału z Bułgarią, wygrywając 3:2, mimo że przegrywała już 0:2. Moritz Reichert uważa, że to zwycięstwo przed bułgarską publicznością wzmocniło drużynę i pokazało ich zgranie. Siatkarz, który zagra w nowym sezonie w Ślepsku Malow Suwałki, podkreśla wagę tego sukcesu.

Niemcy nie ukrywają, że ten wyczyn może im pomóc w starciu z reprezentacją Polski. Zwycięstwo kosztowało ich jednak sporo sił i energii, co wymusiło dłuższą regenerację po sobotnim spotkaniu. Ostatni raz w ćwierćfinale ME grali w 2021 roku, ulegając Włochom 0:3 w Ostrawie.

"Mecz z Polską zbliża się wielkimi krokami i to na pewno nie jest łatwy przeciwnik, a prawdopodobnie jeszcze trudniejszy niż Bułgaria. Czeka ich niezwykle ciężkie zadanie" – powiedział Reichert, cytowany przez agencję prasową SID.

Ćwierćfinał Polska – Niemcy

Mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Polską a Niemcami rozpocznie się we wtorek o godzinie 18:00 czasu polskiego. Reprezentacja Polski pod wodzą Nikoli Grbicia broni tytułu mistrzowskiego. Zwycięzca tego spotkania awansuje do półfinału, który odbędzie się w Mediolanie, a przegrany pożegna się z turniejem.

Przeciwnikiem wygranego w walce o finał będzie triumfator środowego meczu Słowenia – Belgia. Reichert zapowiada, że jego drużyna wyjdzie na boisko jako underdog, co pozwoli im zagrać swobodnie. Siatkarz liczy na to, że atmosfera na trybunach w Sofii będzie inna niż podczas starcia z gospodarzami.