Dziedzictwo, odcinek 1032: Aynur przypadkiem zdemaskuje Ezgi. Problemy z zajściem w ciążę okażą się bzdurą [ZDJĘCIA]

Aynur przyjmie nową pracę w 1032. odcinku „Dziedzictwa”

W 1032. odcinku „Dziedzictwa” Aynur postanowi całkowicie zmienić swoje życie. Dziewczyna przyjmie posadę opiekunki u Ayse i Ferita. Nowa praca będzie oznaczała dla niej również wyjazd do Eskiszehir. Aynur poinformuje Sinana, że to jej ostatni dzień w pracy. Mężczyzna znajdzie się w trudnej sytuacji i nie będzie w stanie powstrzymać dziewczyny przed odejściem. Dla Aynur będzie to sposób na odcięcie się od bolesnych wydarzeń i rozpoczęcie wszystkiego od nowa.

W 1032. odcinku „Dziedzictwa” Aynur odejdzie od Sinana

Decyzja Aynur będzie miała związek z tym, co wydarzyło się między nią a Sinanem. W 1031. odcinku „Dziedzictwa” prokurator niespodziewanie oświadczył się Ezgi. Kobieta wcześniej pokazała mu sfałszowaną diagnozę, przekonując go, że po rzekomym wypadku nie będzie mogła mieć dzieci. Sinan, dręczony poczuciem winy, uwierzył w jej historię. Tymczasem Aynur będzie musiała pogodzić się z tym, że mężczyzna, którego kocha, zdecydował się związać z inną kobietą.

W 1032. odcinku „Dziedzictwa” dziewczyna nie będzie chciała dłużej pozostawać w jego otoczeniu. Powie Sinanowi, że odchodzi z pracy, a następnie przygotuje się do wyjazdu.

Aynur przypadkiem usłyszy rozmowę Ezgi z lekarzem w 1032. odcinku „Dziedzictwa”

Tuż przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pracy Aynur znajdzie się w odpowiednim miejscu i czasie. Dziewczyna przypadkiem usłyszy rozmowę Ezgi z lekarzem, z wystawił jej sfałszowany dokument dotyczący jej bezpłodności.

Teraz, Aynur będzie w posiadaniu informacji, które mogą być decydujące dla Sinana i mogą pogrzebać ich związek. Czy Aynur zdecyduje się wyjawić prawdę, czy postanowi zachować to dla siebie, a może zgłosi sprawę na policję?

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1032

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1032. zostanie wyemitowany w piątek, 18 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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