Dziedzictwo, odcinek 1025: Czarna pójdzie za İbrahimem do parku. Zobaczy jak obściskuje tajemniczą brunetkę [ZDJĘCIA]

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İbrahim podpuści Czarną w 1025. odcinku „Dziedzictwa”
İbrahim nie zamierza biernie przyglądać się zazdrości swojej żony. W 1025. odcinku „Dziedzictwa” postanowi więc zagrać na jej emocjach. Ibo będzie udawał, że kontaktuje się z kobietą, z którą ma spotkać się w parku.
Czarna ma już powody, by być podejrzliwa. W 1023. odcinku „Dziedzictwa” zaczęła podejrzewać İbrahima o zdradę po tym, jak przyłapała go na ukradkowych rozmowach telefonicznych z tajemniczą Şule. Teraz mężczyzna postanowi wykorzystać jej niepokój i urządzi jej własną prowokację.
Nie będzie to jednak prawdziwe spotkanie z kochanką. İbrahim chce przede wszystkim utrzeć Czarnej nosa i pokazać jej, jak wygląda sytuacja, gdy ktoś zaczyna doszukiwać się romansu bez poznania prawdy.
Czarna zastanie İbrahima w parku w 1025. odcinku „Dziedzictwa”
Ibo spotka się w parku z tajemniczą brunetką. Czarna zobaczy ich z daleka i natychmiast się wścieknie. Na ławce będzie bowiem wyglądało, jakby mąż obejmował inną kobietę. Kiedy jednak podejdzie bliżej, czeka ją ogromne zaskoczenie – okaże się, że tajemnicza brunetka to ich kolega z pracy w peruce!
Ibo wyjaśni Czarnej, że cała sytuacja była żartem. Czarna początkowo będzie wściekła, ale szybko zrozumie, że jej podejrzenia były bezpodstawne. Na jej twarzy w końcu pojawi się uśmiech.
W 1025. odcinku "Dziedzictwa" Ibo wyjaśni również żonie, że Sula, z którą rozmawiał wcześniej przez telefon to położna. Z tego względu, że spodziewają się przyjścia na świat dzieci, chciał zasięgnąć informacji, aby lepiej przygotować się na ten wyjątkowy moment.
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1025
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1025. zostanie wyemitowany w środę, 9 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m. in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf