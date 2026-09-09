Dziedzictwo, odcinek 1025: Czarna nie uworzy własnym oczom. İbrahim będzie wymieniał czułości się z długowłosą brunetką [ZDJĘCIA]

İbrahim podpuści Czarną w 1025. odcinku „Dziedzictwa”

İbrahim nie zamierza biernie przyglądać się zazdrości swojej żony. W 1025. odcinku „Dziedzictwa” postanowi więc zagrać na jej emocjach. Ibo będzie udawał, że kontaktuje się z kobietą, z którą ma spotkać się w parku.

Czarna ma już powody, by być podejrzliwa. W 1023. odcinku „Dziedzictwa” zaczęła podejrzewać İbrahima o zdradę po tym, jak przyłapała go na ukradkowych rozmowach telefonicznych z tajemniczą Şule. Teraz mężczyzna postanowi wykorzystać jej niepokój i urządzi jej własną prowokację.

Nie będzie to jednak prawdziwe spotkanie z kochanką. İbrahim chce przede wszystkim utrzeć Czarnej nosa i pokazać jej, jak wygląda sytuacja, gdy ktoś zaczyna doszukiwać się romansu bez poznania prawdy.

Czarna zastanie İbrahima w parku w 1025. odcinku „Dziedzictwa”

Ibo spotka się w parku z tajemniczą brunetką. Czarna zobaczy ich z daleka i natychmiast się wścieknie. Na ławce będzie bowiem wyglądało, jakby mąż obejmował inną kobietę. Kiedy jednak podejdzie bliżej, czeka ją ogromne zaskoczenie – okaże się, że tajemnicza brunetka to ich kolega z pracy w peruce!

Ibo wyjaśni Czarnej, że cała sytuacja była żartem. Czarna początkowo będzie wściekła, ale szybko zrozumie, że jej podejrzenia były bezpodstawne. Na jej twarzy w końcu pojawi się uśmiech.

W 1025. odcinku "Dziedzictwa" Ibo wyjaśni również żonie, że Sula, z którą rozmawiał wcześniej przez telefon to położna. Z tego względu, że spodziewają się przyjścia na świat dzieci, chciał zasięgnąć informacji, aby lepiej przygotować się na ten wyjątkowy moment.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1025

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1025. zostanie wyemitowany w środę, 9 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

10

Sonda Czy "Dziedzictwo" to dobry serial? Świetny! Nie, ale i tak oglądam Jest okej, ale bez super rewelacji Taki średniak