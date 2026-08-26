Dziedzictwo, odcinek 1017: Groźby Sedata nie złamią Poyraza. Dla Nany i rodziny podejmie ważną decyzję [ZDJĘCIA]

W 1017. odcinku „Dziedzictwa” Sedat zagrozi Poyrazowi

W 1017. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojej decyzji o wycofaniu się z walk w klatce. Sedat nie zaakceptuje jego rezygnacji i zacznie mu grozić, próbując zmusić go do zmiany zdania.

Dla Poyraza udział w niebezpiecznej walce od początku był związany z ogromnymi emocjami. Mężczyzna uwierzył, że Nana kocha Semiha, dlatego zrozpaczony w 1010. odcinku "Dziedzictwa" zgodził się zmierzyć z rosyjskim zawodnikiem znanym jako „Buldożer”. Później Nana dowiedziała się o jego decyzji i próbowała go powstrzymać, a Poyraz ostatecznie zrozumiał, że niesłusznie oskarżał ją o kłamstwa. Postanowił więc wycofać się z walki w 1012. odcinku tureckiego serialu.

Poyraz wybierze rodzinę w 1017. odcinku „Dziedzictwa”

Groźby Sedata nie sprawią, że Poyraz zmieni zdanie. W 1017. odcinku „Dziedzictwa” stanowczo odmówi powrotu do walk i przysięgnie, że będzie chronił swoją rodzinę. Tym samym podejmie ważną decyzję, stawiając bezpieczeństwo Nany i bliskich ponad wszystkim innym.

W 1017. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz wyzna Nanie miłość

W 1017. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz, opiekując się chorą Naną, w końcu zbierze się na odwagę i wyzna jej, co naprawdę czuje. Problem w tym, że jego ukochana będzie wtedy spała.

Nana od pewnego czasu zmaga się z zakaźną infekcją i przebywa w izolacji, a Poyraz mimo ryzyka nie potrafił trzymać się od niej z daleka. W konsekwencji sam zaraził się od Nany i razem trafili na kwarantannę, co jeszcze bardziej ich do siebie zbliżyło.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1017

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1017. zostanie wyemitowany w niedzielę, 30 sierpnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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