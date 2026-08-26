Dziedzictwo, odcinek 1016: Sinan doprowadzi do zatrzymania Kivanca. Aynur stanie po stronie narzeczonego [ZDJĘCIA]

W 1016. odcinku „Dziedzictwa” Sinan podejmie decyzję w sprawie Kivanca

Sinan nie przestanie podejrzewać Kivanca o związki z przestępczym światem. W 1016. odcinku „Dziedzictwa” jego podejrzenia doprowadzą do zatrzymania mężczyzny. Dla Aynur będzie to kolejny cios, zwłaszcza że Kivanc jest już jej narzeczonym.

Ich relacja od początku budziła ogromne emocje. Gdy Sinan w 1010. odcinku ujawnił kryminalną przeszłość Kivanca, liczył, że Aynur zmieni zdanie na jego temat. Kobieta wyznała jednak, że zna prawdę i mimo wszystko mu ufa. Później, rozczarowana kolejnymi nieporozumieniami z Sinanem, przyjęła niespodziewane oświadczyny Kivanca w 1013 odcinku.

Aynur stanie po stronie narzeczonego w 1016. odcinku „Dziedzictwa”

W 1016. odcinku „Dziedzictwa” Aynur nie pozwoli, by Kivanc został uznany za winnego bez przedstawienia konkretnych dowodów. Kobieta przedstawi informacje świadczące o jego niewinności i otwarcie zarzuci Sinanowi, że jego decyzja została podjęta pod wpływem emocji.

To szczególnie skomplikowana sytuacja, ponieważ uczucia Aynur do Sinana wcale nie wygasły. Jeszcze przed zaręczynami z Kivancem kobieta była przekonana, że Sinan chce spędzić z nią wieczór, a później w 1013. odcinku boleśnie przekonała się, że chodziło o spotkanie związane z Ezgi. Z kolei w 1015. odcinku Lerzan zwróciła Sinanowi uwagę, że decyzja Aynur o zaręczynach mogła być ucieczką przed emocjami związanymi z jego relacją z Ezgi.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1016

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1016. zostanie wyemitowany w sobotę, 29 sierpnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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