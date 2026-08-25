Panna młoda, odcinek 186: Cihan wpadnie na chytry plan! Zażąda od Hancer całego majątku

"Panna młoda" odcinek 186 - o której i gdzie oglądać?

W 186 odcinku serialu "Panna młoda" Cihan postanowi podstępem zmusić Hancer do oddania całego majątku, oficjalnie tłumacząc to koniecznością ratowania fundacji Yasemin. Biznesmen uzna, że taki gest pomoże odzyskać zaufanie darczyńców zniechęconych przez intrygi Beyzy oraz przyciągnie nowych inwestorów. Plan Cihana będzie zakładał, że Hancer w ramach szlachetnego przykładu zrzeknie się wszystkiego, co ma, włączając w to akcje firmy Develioglu i stary dom, w którym obecnie żyje z nowym mężem.

Cihan stawia Hancer twardy warunek w 186 odcinku

Cihan w 186 odcinku w uderzy w najczulszy punkt Hancer, argumentując, że dla dobra fundacji powinni zakopać topór wojenny. Zaproponuje zorganizowanie wieczoru charytatywnego przez firmę Develioglu, która pokryłaby wszystkie koszty, by przyciągnąć bogatych sponsorów. Będzie jednak miał jeden bezwzględny warunek: zażąda od byłej żony przekazania całego jej dobytku.

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- - Urządzimy wieczór charytatywny dla fundacji. Eleganckie wydarzenie, koktajl, zaproszeni goście, partnerzy biznesowi, darczyńcy. Firma zajmie się organizacją: lokalem, obsługą, jedzeniem, zaproszeniami. Ja wykorzystam swoje kontakty, żeby przyciągnąć ludzi, którzy mogą pomóc. Ja zrobię swoje. Wykorzystam nazwisko, kontakty i reputację firmy, żeby przyciągnąć darczyńców. Ale ty też będziesz musiała coś udowodnić... - Co takiego? - zapyta Hancer, nie spodziewając się, czego Cihan od niej zażąda. - Że fundacja naprawdę jest dla ciebie najważniejsza. Nie tylko w słowach. W takim razie zrób coś, co przekona wszystkich. W dniu wydarzenia przekażesz na rzecz fundacji wszystko, co posiadasz. Akcje. Dom. Wszystko... Jeśli naprawdę zależy ci na pamięci Yasemin, jeśli naprawdę chcesz, żeby ludzie uwierzyli w twoją szczerość, pokaż im to czynem. Oddaj wszystko. Wtedy nikt nie będzie mógł powiedzieć, że jesteś tu dla pieniędzy!

Test Cihana wobec Hancer w najnowszym epizodzie "Panny młodej"

Dla Hancer w 186 odcinku stanie się natychmiast oczywiste, że Cihanowi nie zależy na majątku zdobytym podczas rozwodu, lecz na poddaniu jej próbie. W oczach mężczyzny złość będzie mieszać się z dawnym uczuciem do byłej żony, która teraz jest w związku małżeńskim z Melihem i uparcie twierdzi, że spodziewa się jego dziecka.

- Może po prostu chcę zobaczyć, ile warte są twoje słowa... - stwierdzi Cihan.

Melih na celowniku Cihana w 186 odcinku tureckiego serialu

Biznesmen nie omieszka również zadrwić z faktu, że Hancer jako mężatka powinna skonsultować decyzję o oddaniu majątku ze swoim obecnym partnerem.

- Zobaczymy, czy Melih okaże się tak oddany twojej sprawie, jak twierdzi. Zobaczymy, czy poświęci wszystko dla swojej żony i dla fundacji... - rzuci z ironią Cihan.