M jak miłość. Marysia po kryjomu zdradzana. Artur wymknie się do Joanny. Zada mu decydujące pytanie

Kiedy Marysia dowie się o romansie Artura i Joanny w "M jak miłość"?

W 1937. odcinku "M jak miłość", po przerwie wakacyjnej, zakazane uczucie Artura do Joanny okaże się silniejsze od rozsądku. Mimo zapewnień, które złoży swojej córce Agnes, twierdząc, że definitywnie zakończył romans po odejściu Joanny z przychodni w Lipnicy (lekarka rozpocznie pracę w Gródku), Rogowski będzie kontynuował swoje kłamstwa. Agnes uwierzy w słowa ojca, ale ten ponownie ulegnie pokusie, a jedno spotkanie z kochanką okaże się niewystarczające.

Joanna w nowym sezonie serialu nie zamierza odpuścić. W 1937. odcinku przyciągnie Artura do lasu, wysyłając mu zdesperowane wiadomości, w których wyzna, że nie potrafi znieść rozłąki i skoro się kochają, to powinni być razem. Z dala od ciekawskich spojrzeń, w głębi lasu, kochankowie znów rzucą się sobie w ramiona, zapominając o wszystkim dookoła. W tym czasie niczego nieświadoma Marysia będzie czekać w domu na męża, który znajdzie pretekst, by wymigać się od wspólnego spaceru.

Pod koniec 1937. odcinka "M jak miłość" Artur wyzna Joannie miłość. Marysia wciąż nie będzie świadoma zdrady i faktu, że serce jej męża podbiła młoda lekarka, która nie zadowoli się ukrywanym romansem.

- Ten ostatni miesiąc był dla mnie koszmarem... Dlaczego my to sobie robimy?!… Artur, przecież wiem, że ty też to czujesz! Czujesz to samo, co ja…

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- Nie mogę zostawić żony, ale zawsze będę cię kochał…

Artur nie kocha już Marysi w "M jak miłość". Taka będzie jego reakcja w 1937 odcinku

Mimo że Artur w 1937. odcinku "M jak miłość" nie podejmie decyzji o opuszczeniu Marysi, po powrocie do domu w Grabinie będzie traktował ją chłodno. Co prawda złoży na jej policzku pocałunek, ale gest ten będzie wymuszony. To właśnie wtedy Marysia odczuje, że ich relacja bezpowrotnie się zmieniła. Skonfrontuje się z mężem, zadając mu jedno, niezwykle bolesne pytanie: "Artur, czy ty… czy ty mnie jeszcze kochasz?".

Reakcja Rogowskiego okaże się niezwykle wymowna. W finałowej scenie 1937. odcinka, pierwszego po wakacyjnej przerwie, Artur pozostanie milczący. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi uderzy Marysię z podwójną siłą.