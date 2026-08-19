Dziedzictwo, odcinek 1012: Koniec Nany i Poyraza?! Tego nie będzie już w stanie wybaczyć - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1012 - wtorek, 25.08.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1012 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz zapuka do drzwi swojego już wspólnego pokoju z Naną. Kilic będzie chciał przeprosić swoją żonę o to, że błędnie posądził ją o zdradę z Semihem, czym ogromnie ją zranił.

Tym bardziej, że posądził ją nie tylko o niewierność, ale i kłamstwo, wykazując jej przy tym całkowity brak zaufania. I właśnie to zaboli ją najbardziej. Do tego stopnia, że w 1012 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana w ogóle nie będzie chciała z nim rozmawiać i wyrzuci go za drzwi!

- Nana… Spójrz na mnie. Przepraszam - zacznie Poyraz.

- Wyjdź stąd! Nie chcę cię słuchać! Nie przyjmuję żadnych przeprosin! - nakaże mu żona.

Poyrazowi nie uda się odzyskać żony w 1012 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Ale Kilic w 1012 odcinku serialu "Dziedzictwo" oczywiście tak łatwo się nie podda! Poyraz za wszelką cenę spróbuje wyjaśnić żonie swoje zachowanie, ale i ona pozostanie w tym temacie nieugięta. Nana ponownie wyrzuci mu, co najgorsze.

- Proszę, daj mi wyjaśnić… - zacznie ją błagać.

- Nie chcę! Powiedziałam! Uwierz w swoje własne słowa, które raniły mnie jak nóż! Dziś jesteś spokojny, ale jutro twoja wewnętrzna burza znów nas roztrzaska. Mam tego dość! - zakomunikuje mu jasno Nana.

W 1012 odcinku serialu "Dziedzictwo" zdeterminowany Poyraz jeszcze będzie próbował, ale Nana nie rzuci słów na wiatr. I gdy mąż sam nie wyjdzie, to wypchnie go z pokoju siłą, dając mu jasno do zrozumienia, że tego mu już nie daruje!

- Nana, błagam… - zacznie kajać się Kilic.

- Nie wybaczę ci! Nie dzisiaj. Nigdy! - powie stanowczo Nana.

Nana wyrzuci Poyraza w 1012 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 1012 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana zatrzaśnie mu drzwi przed nosem i zostawi go zupełnie samego w ciszy, która będzie bolała go jeszcze bardziej niż jej krzyk. Czy tak zatem skończy się ich małżeństwo?

A może jednak Poyraz znajdzie jakiś sposób, aby żona mu jednak wybaczyła? O tym przekonamy się już w kolejnych odcinkach "Dziedzictwa"!

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