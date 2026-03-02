W poprzednim odcinku (846) Ferit próbował dowiedzieć się, co dręczy Ayse. Kobieta była bliska wyznania mu prawdy, lecz w ostatniej chwili zbyła go wymówką, że stresuje się ponownym zamążpójściem. Yaman depcze Truciźnie po piętach i prawie udaje mu się go złapać, ale zbrodniarz znów wymyka się sprzed nosa. W ręce Yamana wpadał Baran, zaufany człowiek Trucizny, lecz jego ludzie przechwycili go i zamordowali. Yaman wściekł się z powodu obrotu spraw, ale nie okazał niczego domownikom, pochłoniętym przygotowaniami do ślubu. Nese natomiast trafiła na ślad, który może doprowadzić ją do chłopaka, który pomagał Basak.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 847

Nana bardzo stresuje się myślą o próbie przed ślubem. Wysyła Akcę, Adalet i Aynur na zakupy, a sama pod pretekstem pikniku aranżuje próbę wesela w ogrodzie. Yaman robi wszystko, by jego ukochana oswoiła się z myślą o czekającej ich uroczystości i cierpliwie wykonuje kolejne polecenia Nany. Równocześnie zniecierpliwiony czeka na wyniki ekspertyzy grafologicznej. Nese zostawia anonimowy liścik z żądaniem okupu za wycieraczką samochodu Berkaya. Przerażony chłopak dzwoni do Basak. Ferit za wszelką cenę próbuje dowiedzieć się, co dręczy Ayse. Kobieta jednak wymyśla kolejną wymówkę.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 847. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 2 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

