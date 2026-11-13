Paapa Essiedu zagra Snape'a w serialu "Harry Potter". Aktor otrzymuje groźby śmierci

Fenomen serii "Harry Potter" to miliardy dolarów zysku

Cykl powieści autorstwa J.K. Rowling składa się z siedmiu części, które trafiły na rynek w latach 1997-2007. Przygody młodego czarodzieja, który kształci się w Hogwarcie i staje do walki z Lordem Voldemortem, sprzedały się globalnie w nakładzie przekraczającym 600 milionów egzemplarzy.

Literacki pierwowzór doczekał się głośnej ekranizacji stworzonej przez wytwórnię Warner Bros. W latach 2001-2011 do kin trafiło łącznie osiem filmów, ponieważ finałowy tom podzielono na dwie osobne części. Kinowa seria otworzyła drzwi do wielkiej kariery dla Daniela Radcliffe'a, Emmy Watson oraz Ruperta Grinta, a także przyniosła twórcom zyski przekraczające 7,7 miliarda dolarów.

Nowy serial "Harry Potter" na platformie Max. Kiedy premiera?

Za nową, serialową wersję przygód młodego czarodzieja odpowiada platforma Max należąca do HBO, która zaplanowała premierę produkcji na grudzień 2026 roku. Twórcy zapowiadają wierne odwzorowanie wszystkich siedmiu tomów J.K. Rowling. Każdy sezon skupi się na jednej książce, dzięki czemu na ekranie pojawią się wątki, które wcześniej pominięto w wersjach kinowych.

Pieczę nad scenariuszem i prowadzeniem całego projektu sprawuje Francesca Gardiner, natomiast za kamerą stanie między innymi Mark Mylod. Sama J.K. Rowling objęła w tym przedsięwzięciu stanowisko producentki wykonawczej, a w główne postacie wcieli się zupełnie nowe pokolenie dziecięcych aktorów. Kolejne sezony powstają w niewielkich odstępach czasowych, aby zminimalizować widoczne różnice wieku u dorastających na ekranie młodych artystów.

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W rolę Severusa Snape'a w nadchodzącej produkcji wcieli się Paapa Essiedu. Choć brytyjski aktor mieszkał w Londynie, w wielu wywiadach podkreślał, że wychowywała go samotna matka pochodząca z Ghany. Kobieta marzyła dla syna o stabilnym zawodzie, jednak on bez pamięci poświęcił się sztuce aktorskiej. Wcześniej zagrał między innymi Hamleta, co już wtedy wywołało wśród widzów dyskusje dotyczące jego koloru skóry. Prawdziwa burza rozpętała się jednak dopiero po ogłoszeniu jego angażu w serialu "Harry Potter". W rozmowie z magazynem Vanity Fair artysta zapewnił, że nie próbuje tworzyć tej postaci całkowicie od nowa ani przyćmić legendarnej kreacji Alana Rickmana z filmowej serii.

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Każdy, kto kiedykolwiek spotkał Alana, rozmawiał z nim lub się z nim przyjaźnił, kontaktował się ze mną i opowiadał o tym, co Alan pomyślałby o tym wyborze. Jest tyle dobroci i naprawdę czuję ich wsparcie - powiedział w rozmowie z magazynem.

Brytyjczyk przyznał, że dotarło do niego mnóstwo negatywnych komentarzy dotyczących jego angażu, mimo że nikt nie miał jeszcze okazji zobaczyć go na ekranie. Krytyka nie dotyczyła bowiem jego warsztatu, lecz wyłącznie wyglądu, a skrajni fani posunęli się nawet do wysyłania młodemu aktorowi gróźb śmierci.

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Najbardziej zagorzali miłośnicy uniwersum oskarżają nową obsadę o próbę celowego zepsucia im serialu, jednak Essiedu stanowczo odpiera te zarzuty i zapewnia o swoich dobrych intencjach.

Ogromne emocje wciąż budzi również sama J.K. Rowling, od której wielu dawnych wielbicieli odwróciło się z powodu zachowań uznawanych za nietolerancyjne. Choć autorka konsekwentnie odpiera te ataki i zaprzecza takim poglądom, część fanów definitywnie ją skreśliła. Z kolei Paapa Essiedu niedługo po otrzymaniu roli w serialu złożył podpisy pod wieloma listami wspierającymi społeczność LGBTQ+. W wywiadzie dla Vanity Fair aktor unikał jednak pytań o pisarkę lub stanowczo odmawiał na nie odpowiedzi. Zaznaczył jedynie, że jest wdzięczny J.K. Rowling za to, że nie chciała go zwolnić po wybuchu fali hejtu związanej z jego angażem.