Mistrzostwa Europy w Paryżu. Polacy z awansem do półfinałów

Sukcesy Polaków w porannych eliminacjach

Katarzyna Wasick zapewniła sobie miejsce w wieczornym półfinale na 50 m stylem dowolnym. Polka zanotowała piąty czas eliminacji z bardzo dobrym wynikiem 24,39. Najszybsza w tej sprinterskiej konkurencji była Holenderka Milo van Wijk z rezultatem 24,13. Z rywalizacji na tym etapie odpadła niestety Kornelia Fiedkiewicz. Jej czas 25,81 wystarczył jedynie na zajęcie 35. miejsca w całej stawce.

Awans do kolejnej fazy wywalczyła również Justina Kozan w zmaganiach na 200 m stylem zmiennym. Reprezentantka Polski zakwalifikowała się dalej, notując szósty czas wynoszący 2.12,87. Warto przypomnieć, że urodzona w Stanach Zjednoczonych zawodniczka zdobyła wcześniej w Paryżu brązowy medal na dystansie dwukrotnie dłuższym. W tych samych eliminacjach na 20. pozycji sklasyfikowano Barbarę Leśniewską z wynikiem 2.16,67. Najlepsza w tej rundzie okazała się reprezentantka Izraela Anastasia Gorbenko z czasem 2.11,87.

Jak poradzili sobie pozostali reprezentanci Polski?

Znakomicie zaprezentowali się bliźniacy na dystansie 200 m stylem motylkowym. Krzysztof Chmielewski był trzeci z wynikiem 1.55,77, a Michał zajął ósmą lokatę, uzyskując 1.56,11. Jedenaste miejsce w tej samej konkurencji przypadło Adrianowi Jaśkiewiczowi z rezultatem 1.56,71. Niestety przepisy pozwalają na awans tylko dwóch zawodników z jednego kraju, przez co Jaśkiewicz nie wystąpi w półfinale. Ostatni z naszych reprezentantów, Jan Zubik, uplasował się w tych zmaganiach na 21. pozycji.

Mniej szczęścia biało-czerwoni mieli w rywalizacji na 100 m stylem klasycznym oraz w wyścigach drużynowych. Adela Piskorska zajęła 20. miejsce z rezultatem 1.01,64, co pozwoliło jej jedynie na status rezerwowej w wieczornych zmaganiach półfinałowych. Podobny los spotkał Jana Kałusowskiego, który w sprincie na 50 m stylem klasycznym był dziewiętnasty. Polska sztafeta mieszana 4x100 m w składzie Szymon Mróz, Paweł Uryniuk, Flawia Kamzol i Aleksandra Knop również odpadła z zawodów. Nasza drużyna zajęła w eliminacjach dopiero 12. lokatę ze słabym czasem 3.34,94.