"Domenica Montero", odc. 1, 2, 3, 4, 5 - streszczenie. Co wydarzy się w pierwszym tygodniu emisji?

"Domenica Montero" to meksykański hit, który doczekał się emisji w polskiej telewizji. O czym jest serial? Telenowela opowiada o losach cenionej bizneswoman i filantropce, uznawanej za jedną z najbardziej pożądanych partii w kraju. W dniu swojego ślubu jej idealny świat rozpada się w jednej chwili, gdy narzeczony porzuca ją przed ołtarzem. Upokorzona, zdradzona i wystawiona na publiczne pośmiewisko, postanawia odciąć się od dotychczasowego życia i odnaleźć schronienie w starej hacjendzie należącej niegdyś do jej rodziców. Na miejscu czekają na nią nie tylko nowe wyzwania, ale także Luis Fernando – właściciel sąsiedniego rancza, który również nosi w sercu bolesne wspomnienia. Choć oboje próbują uciec przed przeszłością, rodzące się między nimi uczucie wystawi na próbę ich przekonania, zwłaszcza że Domenica przysięgła już nigdy więcej nie otwierać swojego serca.... Co czeka bohaterów w nadchodzących odcinkach? Sprawdź streszczenia!

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"Domenica Montero" - odcinek 1. Poniedziałek 10.08.2026

Doménica Montero, odnosząca sukcesy założycielka firmy zajmującej się wyposażeniem domu, zakochuje się od pierwszego wejrzenia w swoim atrakcyjnym dobroczyńcy, Maxie Langerze. Luis Fernando i jego żona Paula starają się przetrwać ciężką chorobę.

"Domenica Montero" - odcinek 2. Wtorek 11.08.2026

Doménica dowiaduje się o długach swojego narzeczonego i oferuje mu pomoc. Na lotnisku Max wyznaje Kiarze, że naprawdę zakochał się w Doménice. Luis Fernando opłakuje śmierć Pauli.

"Domenica Montero" - odcinek 3. Środa 12.08.2026

Doménica Montero jest znaną przedsiębiorczynią i uchodzi za jedną z najbardziej pożądanych panien w kraju, jednak w dniu swojego ślubu zostaje porzucona przed ołtarzem. Upokorzona ucieka do starej hacjendy swoich rodziców.

"Domenica Montero" - odcinek 4. Czwartek 13.08.2026

Doménica nakazuje swojemu ojcu chrzestnemu sprzedać wszystkie jego posiadłości. Luis Fernando i Doménica próbują uporządkować swoje sprawy prawne w urzędzie miejskim.

"Domenica Montero" - odcinek 5. Piątek 14.08.2026

Luis Fernando zabiera Rositę i jej ojca do hacjendy Espejo de Luna. Doménica próbuje się z nimi pogodzić, obdarowując ich kilkoma meblami. Rodzina Doméniki przybywa do hacjendy.

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"Domenica Montero" - obsada