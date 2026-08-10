Dariusz Wieteska wrócił wspomnieniami do pierwszego dnia zdjęciowego Na sygnale. Minęło już 13 lat [ZDJĘCIA]

"Na sygnale" kończy 13 lat

Telewidzowie po raz pierwszy zobaczyli "Na sygnale" 12 lutego 2014 roku. Na przestrzeni lat stworzono wiele sezonów tego telewizyjnego hitu, a przygody ekipy ratunkowej na stałe wpisały się w harmonogram ulubionych programów Polaków. Chociaż przez długi czas zaszło wiele zmian, niektórzy aktorzy są wierni projektowi od samego początku.

Do takich osób zalicza się Dariusz Wieteska, wcielający się w rolę Piotra Strzeleckiego nieprzerwanie od pierwszego klapsa. Na profilu społecznościowym artysty opublikowano wideo, w którym aktor podzielił się swoimi odczuciami z okazji tego wyjątkowego jubileuszu. Zaznaczył, że podczas uroczystego dnia nagraniowego ponownie miał okazję zagrać z Wojciechem Kulińskim. Co ciekawe, obaj panowie spotkali się przed kamerą także pierwszego dnia powstawania produkcji.

Przy tej okazji aktor zaprezentował również pojazd ratunkowy z pierwszych odcinków. Dla miłośników śledzących losy załogi od początku ten widok z pewnością przywołał wiele ciepłych wspomnień.

Pierwszy klaps na planie serialu „Na sygnale” wybrzmiał 13 lat temu. Dzisiaj mamy rocznicę. (...) Kręcimy dla was nowe sezony i dzisiaj powiem wam, że spędziłem cały dzień zdjęciowy serialu „Na sygnale” z Wojtkiem Kulińskim, z którym widziałem się tutaj też pierwszego dnia zdjęciowego. Wspominaliśmy te lata. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami – powiedział Dariusz Wieteska.

Fani zachwyceni jubileuszem "Na sygnale"

Pamiątkowe wideo spotkało się z gorącym odzewem ze strony sympatyków. W sekcji komentarzy zaroiło się od osobistych wspomnień z czasu, gdy nadawano początkowe serie. Większość internautów nie mogła wyjść z podziwu, że od telewizyjnego debiutu minęło już aż 13 lat. Część osób zaznaczała, że śledzą wydarzenia w szpitalu w Leśnej Górze bez przerw. Fani chwalili się też, że wciąż z zapartym tchem wyczekują nowych odcinków. Pojawiły się również głosy widzów, którzy doskonale mają w pamięci debiutancki odcinek.

Jak ten czas leci / Jestem z wami od początku i kocham was!!! / Woow pamiętam że pierwszy odcinek.. / Najlepszy serial, zróbcie też odcinki w wakacje bo już nie mogę się doczekać /

Kto występuje w "Na sygnale" od samego startu?

Wojciech Kuliński, Dariusz Wieteska oraz Tomasz Piątkowski (serialowy Artur Góra) to artyści, którzy związani są z produkcją od pierwszego wyemitowanego odcinka. Kreowane przez nich postacie to niezmiennie główny filar telewizyjnej opowieści.

Chwilę po rozpoczęciu nagrań do zgranej ekipy włączona została Monika Mazur-Chrapusta (jako Martyna Kubicka), debiutując na małym ekranie w 2014 roku. Z kolei rok później widzowie przywitali doktor Annę Reiter, w którą wciela się Lea Oleksiak. Przez całe lata do głównej załogi dołączali kolejni bohaterowie, których pełne zwrotów akcji perypetie niezmiennie przyciągają publiczność przed ekrany.

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