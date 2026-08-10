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W poprzednim odcinku "La Promesa. Pałac tajemnic" atmosfera w pałacu zrobiła się napięta, a wizyta fotografa była tylko tłem dla dużo poważniejszych spraw. José Juan przyniósł wieści o przełomie na froncie, co jednych ucieszyło, a innych przeraziło. Santos coraz mocniej naciskał na Verę i praktycznie nie dawał jej spokoju, bo kontrolował każdy jej krok. María i Salvador odkryli prawdę o synu Virtudes, przez co znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Z kolei Manuel wyjawił Currowi, jaką obietnicę złożył wcześniej Martinie. Czy te wydarzenia odbiją się na dalszych losach bohaterów?
La Promesa - pałac tajemnic" odc. 457 - streszczenie
W 457. odcinku Jana stawia sprawę jasno i naciska na markizę, żeby dalej finansowała opiekę nad Dieguitem. María i Salvador wchodzą w rodzinne sprawy Virtudes i próbują doprowadzić do jej pojednania z matką. Dojdzie też do ważnej rozmowy, bo María powie Martinie prawdę o śmierci Píi. W tym samym czasie Lorenzo zaskakuje Maríę Antonię zaproszeniem na kolację w restauracji. Catalina także robi pierwszy krok i przeprasza Adriana za swoje wcześniejsze zachowanie.
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La Promesa - pałac tajemnic" odc. 457 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
"La Promesa. Pałac tajemnic" wciąż trzyma widzów przy ekranach, bo w życiu rodu Luján ciągle coś się dzieje. Nowy odcinek zobaczymy w popołudniowym paśmie w TVP2. Premiera 457. odcinka zostanie wyemitowana 18 sierpnia 2026 roku o 15:05.
La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
"La Promesa. Pałac tajemnic" to historia miłości i zemsty, ale też ostrych podziałów klasowych w Hiszpanii na początku XX wieku. W centrum wydarzeń jest Jana, która zatrudnia się w arystokratycznej posiadłości, żeby znaleźć morderców matki i odnaleźć zaginionego brata. Wszystko komplikuje jej uczucie do Manuela, przez które wpada w sam środek intryg i sekretów rodu Luján. W serialu występuje wielu hiszpańskich aktorów, którzy grają zarówno arystokrację, jak i służbę. W obsadzie są m.in.:
- Ana Garcés
- Eva Martín
- Manuel Regueiro
- Arturo Sancho
- María Castro
- Joaquín Climent
- Antonio Velázquez
- Carmen Flores Sandoval
- Teresa Quintero
- Carmen Asecas
- Paula Losada
- Alicia Bercán
- Alberto González
- Marga Martínez
- Enrique Fortún
- Sara Molina
- Laura Simón
- Rafa de Vera
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