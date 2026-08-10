"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 457

Redakcja Eska Cinema
2026-08-10 10:03

W 457. odcinku "La Promesa. Pałac tajemnic" w pałacu zrobi się nerwowo. Jana nie odpuszcza i walczy o przyszłość Dieguita, a Catalina próbuje naprawić to, co między nią a Adrianem dawno się posypało. W tle szykują się rozmowy, które dla kilku osób mogą mieć poważne konsekwencje.

Służąca i lokaj rozmawiają w pałacowej kuchni. O losach bohaterów La Promesa przeczytasz w Eska.
Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku "La Promesa. Pałac tajemnic" atmosfera w pałacu zrobiła się napięta, a wizyta fotografa była tylko tłem dla dużo poważniejszych spraw. José Juan przyniósł wieści o przełomie na froncie, co jednych ucieszyło, a innych przeraziło. Santos coraz mocniej naciskał na Verę i praktycznie nie dawał jej spokoju, bo kontrolował każdy jej krok. María i Salvador odkryli prawdę o synu Virtudes, przez co znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Z kolei Manuel wyjawił Currowi, jaką obietnicę złożył wcześniej Martinie. Czy te wydarzenia odbiją się na dalszych losach bohaterów?

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La Promesa - pałac tajemnic" odc. 457 - streszczenie

W 457. odcinku Jana stawia sprawę jasno i naciska na markizę, żeby dalej finansowała opiekę nad Dieguitem. María i Salvador wchodzą w rodzinne sprawy Virtudes i próbują doprowadzić do jej pojednania z matką. Dojdzie też do ważnej rozmowy, bo María powie Martinie prawdę o śmierci Píi. W tym samym czasie Lorenzo zaskakuje Maríę Antonię zaproszeniem na kolację w restauracji. Catalina także robi pierwszy krok i przeprasza Adriana za swoje wcześniejsze zachowanie.

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"La Promesa. Pałac tajemnic" wciąż trzyma widzów przy ekranach, bo w życiu rodu Luján ciągle coś się dzieje. Nowy odcinek zobaczymy w popołudniowym paśmie w TVP2. Premiera 457. odcinka zostanie wyemitowana 18 sierpnia 2026 roku o 15:05.

La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa. Pałac tajemnic" to historia miłości i zemsty, ale też ostrych podziałów klasowych w Hiszpanii na początku XX wieku. W centrum wydarzeń jest Jana, która zatrudnia się w arystokratycznej posiadłości, żeby znaleźć morderców matki i odnaleźć zaginionego brata. Wszystko komplikuje jej uczucie do Manuela, przez które wpada w sam środek intryg i sekretów rodu Luján. W serialu występuje wielu hiszpańskich aktorów, którzy grają zarówno arystokrację, jak i służbę. W obsadzie są m.in.:

  • Ana Garcés
  • Eva Martín
  • Manuel Regueiro
  • Arturo Sancho
  • María Castro
  • Joaquín Climent
  • Antonio Velázquez
  • Carmen Flores Sandoval
  • Teresa Quintero
  • Carmen Asecas
  • Paula Losada
  • Alicia Bercán
  • Alberto González
  • Marga Martínez
  • Enrique Fortún
  • Sara Molina
  • Laura Simón
  • Rafa de Vera

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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic