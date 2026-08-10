W poprzednim odcinku "La Promesa. Pałac tajemnic" atmosfera w pałacu zrobiła się napięta, a wizyta fotografa była tylko tłem dla dużo poważniejszych spraw. José Juan przyniósł wieści o przełomie na froncie, co jednych ucieszyło, a innych przeraziło. Santos coraz mocniej naciskał na Verę i praktycznie nie dawał jej spokoju, bo kontrolował każdy jej krok. María i Salvador odkryli prawdę o synu Virtudes, przez co znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Z kolei Manuel wyjawił Currowi, jaką obietnicę złożył wcześniej Martinie. Czy te wydarzenia odbiją się na dalszych losach bohaterów?

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La Promesa - pałac tajemnic" odc. 457 - streszczenie

W 457. odcinku Jana stawia sprawę jasno i naciska na markizę, żeby dalej finansowała opiekę nad Dieguitem. María i Salvador wchodzą w rodzinne sprawy Virtudes i próbują doprowadzić do jej pojednania z matką. Dojdzie też do ważnej rozmowy, bo María powie Martinie prawdę o śmierci Píi. W tym samym czasie Lorenzo zaskakuje Maríę Antonię zaproszeniem na kolację w restauracji. Catalina także robi pierwszy krok i przeprasza Adriana za swoje wcześniejsze zachowanie.

La Promesa - pałac tajemnic" odc. 457 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"La Promesa. Pałac tajemnic" wciąż trzyma widzów przy ekranach, bo w życiu rodu Luján ciągle coś się dzieje. Nowy odcinek zobaczymy w popołudniowym paśmie w TVP2. Premiera 457. odcinka zostanie wyemitowana 18 sierpnia 2026 roku o 15:05.

La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa. Pałac tajemnic" to historia miłości i zemsty, ale też ostrych podziałów klasowych w Hiszpanii na początku XX wieku. W centrum wydarzeń jest Jana, która zatrudnia się w arystokratycznej posiadłości, żeby znaleźć morderców matki i odnaleźć zaginionego brata. Wszystko komplikuje jej uczucie do Manuela, przez które wpada w sam środek intryg i sekretów rodu Luján. W serialu występuje wielu hiszpańskich aktorów, którzy grają zarówno arystokrację, jak i służbę. W obsadzie są m.in.:

Ana Garcés

Eva Martín

Manuel Regueiro

Arturo Sancho

María Castro

Joaquín Climent

Antonio Velázquez

Carmen Flores Sandoval

Teresa Quintero

Carmen Asecas

Paula Losada

Alicia Bercán

Alberto González

Marga Martínez

Enrique Fortún

Sara Molina

Laura Simón

Rafa de Vera