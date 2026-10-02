"Dexter: Zmartwychwstanie" powraca. Jest zwiastun i data premiery w Polsce

Dwadzieścia lat po swoim zabójczym debiucie "Dexter" wciąż pozostaje wierny Kodeksowi, a już w Halloween powróci na ekrany w drugim sezonie serialu "Dexter: Zmartwychwstanie". Premiera w serwisi SkyShowtime odbędzie się 31 października, a kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. Nagrodzony SAG i Złotym Globem Michael C. Hall ponownie wcieli się w Dextera Morgana. Jego powrót przypada na 20. rocznicę franczyzy. Za sterami projektu po raz kolejny stanął nominowany do nagrody Emmy showrunner i producent wykonawczy, Clyde Phillips.

"Dexter: Zmartwychwstanie" - co się wydarzy w 2. sezonie?

W drugim sezonie hitowego serialu Dexter Morgan mierzy się z dwoma zabójcami: jednym, który od lat cieszy się złą sławą, oraz drugim, który dopiero wkracza na ścieżkę zbrodni, terroryzując Nowy Jork w sposób, jakiego nikt dotąd nie widział. Jednocześnie Dexter stawia czoła swojemu największemu dotychczas przeciwnikowi - kryzysowi wieku średniego. Tymczasem jego syn, Harrison (Jack Alcott), kontynuuje własną walkę o sprawiedliwość. Obaj muszą zmierzyć się z najmroczniejszym rozdziałem swojego życia.

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"Dexter: Zmartwychwstanie" - nowi członkowie obsady

U boku Michaela C. Halla ponownie występują: nominowana do Oscara i laureatka Złotego Globu Uma Thurman, a także Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington oraz James Remar. W drugim sezonie do stałej obsady dołączają Dan Stevens, laureat nagrody Emmy Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson oraz zwycięzca nagród Emmy i Złotego Globu, Brian Cox. W gościnnej roli powraca Krysten Ritter, a na ekranie zobaczymy także Gabriela Lunę.

"Dexter: Zmartwychwstanie" - zwiastun 2. sezonu

W SkyShowtime dostępne są już wszystkie sezony serialu "Dexter", a także seriale "Dexter: Nowa Krew", "Dexter: Grzech pierworodny" oraz pierwszy sezon "Zmartwychwstania". (informacja prasowa)

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