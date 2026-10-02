"M jak miłość". Ślub Natalki i Adama zakłóci nieproszony gość

Ślub Natalki i Karskiego w „M jak miłość”. Wątpliwości przed ołtarzem

Dzień wymarzonego ślubu w 1946. odcinku „M jak miłość” rozpocznie się od niepokoju Adama Karskiego. Jako doświadczony stróż prawa wyczuje, że w zachowaniu ukochanej jest coś niepokojącego. W końcu Natalia niejednokrotnie pokazywała swoje niezdecydowanie, a decyzja o małżeństwie wydaje się podyktowana raczej rozsądkiem niż gorącym uczuciem. W tle wciąż pojawia się postać Mikołaja Lipińskiego, dyrektora szkoły, który skutecznie zawrócił dziewczynie w głowie, stawiając pod znakiem zapytania jej przyszłe szczęście z policjantem.

O poranku, będąc jeszcze w łóżku, bohater 1946. odcinka „M jak miłość” spróbuje wybadać, czy Natalka nie planuje jakiejś niemiłej niespodzianki przed urzędem. Kobieta jednak zręcznie uniknie poważnej odpowiedzi, obracając sytuację w żart. Zasugeruje nawet, że to on mógłby mieć coś na sumieniu, wspominając o ewentualnej zdradzie w przeszłości.

– Natalia, tak się tylko zastanawiam, naprawdę chcesz wyjść dziś za mnie za mąż? Nie rozmyślisz się w ostatniej chwili? Nie będziesz uciekającą panną młodą? – Nie planuję, a ty? Może pojawi się jakaś pani z dzieckiem na rękach i krzyknie - "stop, nie zgadzam się!" – Z dzieckiem? Nic mi o tym nie wiadomo... Swoją drogą to by było coś. Sensacja na całą Grabinę. Jesteś pewna? – Jestem i dziś o 16.00 zostanę twoją żoną

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Niezapowiedziana wizyta w 1946. odcinku „M jak miłość”. Mikołaj wkracza do akcji

Sama uroczystość w 1946. odcinku „M jak miłość” przebiegnie w niezwykle poruszającej atmosferze. Narzeczeni z widocznym wzruszeniem wypowiedzą sakramentalne „tak”, a wszystko będzie wskazywać na to, że ich szczęście jest niczym niezmącone. Niestety sielanka potrwa bardzo krótko. Zaraz po zakończeniu ceremonii, przed budynkiem urzędu nieoczekiwanie zjawi się Mikołaj Lipiński. Przebiegły mężczyzna wtopi się w tłum gości i złoży życzenia młodej parze, udając, że znalazł się tam całkowicie przypadkowo.

– Co za niespodzianka. Byłem niedaleko, widzę znajome twarze i pomyślałem, że złożę wam życzenia. Także wszystkiego najlepszego... Dużo miłości...

Gdy tylko Karski oddali się na moment, Lipiński w 1946. odcinku „M jak miłość” diametralnie zmieni swoje nastawienie, co natychmiast wywoła ogromny stres u panny młodej.

– Jakieś to dziwne, fałszywe z mojej strony... – Jesteś pijany? – Ani trochę! – Nie mów czegoś, czego będziesz potem żałował… – Ja niczego nie żałuję! Zresztą i tak już za późno. Myślałaś, czy byłabyś z kimś innym szczęśliwsza? – Idź stąd! – Czyli będziesz sobie zadawać takie pytanie do końca życia? Miłej zabawy

Słowa Mikołaja wprowadzą Natalię w głęboki zamyślenie. Jednak powrót męża uświadomi jej, że to właśnie u jego boku chce budować wspólną przyszłość i tylko on może zapewnić jej prawdziwe poczucie bezpieczeństwa.

Emisja 1946. odcinka „M jak miłość” – kiedy oglądać?

Najnowszy, 1946. odcinek uwielbianego przez widzów serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 r., na antenie telewizyjnej Dwójki (TVP2). Początek o godzinie 20:50.