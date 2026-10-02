"Barwy szczęścia". Narkoman w domu Pyrków. Bezwzględny plan Wilka i Lucyny

Problemy z nowym lokatorem u Pyrków. "Barwy szczęścia" odcinek 3415

Nad Hubertem i Asią w 3415. odcinku "Barw szczęścia" zbiorą się ciemne chmury, ponieważ ich nowy współlokator okaże się skrajnie uciążliwy. Bezdomny chłopak uzależniony od używek zacznie panoszyć się w ich domu, całkowicie ignorując obowiązujące tam zasady. Młody mężczyzna wniesie do mieszkania marihuanę, a na dodatek bezczelnie postawi się gospodarzowi.

Następna konfrontacja Huberta z podopiecznym Lucyny w nowym epizodzie zakończy się ostrą awanturą. Głównym powodem konfliktu będzie fakt, że Adam zapali wewnątrz budynku tak zwanego jointa.

- Marihuana to też narkotyk, a ja nie chcę w moim domu takich rzeczy, jasne?! I jeśli cokolwiek tu trzymasz, to masz się tego natychmiast pozbyć!

- Zapominasz chyba, że mam swoje prawa! Skoro ta druga właścicielka pozwala mi tu mieszkać, to jestem u siebie!

- Nie, stary! Nie jesteś u siebie! Jesteś u nas! I musisz się dopasować!

- Nic nie muszę!

Lucyna i Wilk realizują swój plan. "Barwy szczęścia" pełne intryg

W nadchodzącym 3415. epizodzie serialu wyjdzie na jaw, że Lucyna wykorzystuje Adama jako swojego informatora w domu Pyrków. Kobieta bacznie obserwuje sytuację, ponieważ dąży do całkowitego zniszczenia tej rodziny. Zakupiła udziały w nieruchomości po to, aby wspólnie z synem, Maciejem Wilkiem, ostatecznie wyrzucić stamtąd dotychczasowych właścicieli. Pozbawiony skrupułów deweloper od dłuższego czasu zamierza wybudować na ulicy Zacisznej drogę ekspresową, co wymaga zburzenia wspomnianego budynku.

Obecność uciążliwego lokatora znacznie przybliży Wilka do zrealizowania jego inwestycyjnego marzenia. Biznesmen nie ukrywa zachwytu nad sprytnym pomysłem swojej matki, która z premedytacją umieściła pod dachem ofiar osobę uzależnioną od narkotyków.

- Mamo, jestem pod wrażeniem twojej kreatywności! Zawsze wiedziałem, że jesteś sprytna, ale umieszczenie im w domu narkomana to genialne posunięcie!

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Szczepan krytykuje szefa. Bunt prawnika w 3415. odcinku "Barw szczęścia"

Ku zaskoczeniu widzów, w 3415. odcinku "Barw szczęścia" bezpardonowe metody biznesmena spotkają się z ostrą reprymendą ze strony Szczepana. Prawnik współpracujący niegdyś z kancelarią Natalii, będący zarazem byłym partnerem Asi Pyrki, kategorycznie potępi zachowanie swojego pracodawcy. Mężczyzna nie zawaha się nazwać dewelopera wprost brutalnym czyścicielem kamienic.

- Licz się ze słowami!

- Razem z matką dręczysz tę rodzinę! To jest balansowanie na granicy prawa, bo wasze intencje nie są czyste!

- Masz z tym problem?

- Tak. Przypominam, że jestem prawnikiem!

- Bez prawa do wykonywania zawodu... I nie straciłeś go przez przypadek! Jesteś ostatnią osobą, która może mi prawić kazania na temat moralności i etyki zawodowej! Trzymajmy się swojej roboty! Biznes to moja działka i tu nie ma sentymentów! A jeśli uznam, że chcę zniszczyć Pyrków, to tak zrobię! - Wilk nie cofnie się przed niczym, żeby przejąć dom Pyrków na własność.

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Data emisji 3415. odcinka "Barw szczęścia" w TVP2

Widzowie będą mogli obejrzeć 3415. odcinek serialu "Barwy szczęścia" na antenie telewizyjnej Dwójki. Premiera tego epizodu została zaplanowana na czwartek, 8 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 20.05.