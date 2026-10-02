Barwy szczęścia, odcinek 3423: Zwycięstwo Huberta! Projekt Wilka wyrzucony do kosza, ale pojawi się nowy problem

Mroczny sekret Lucyny

Sekrety długo nie ujrzały światła dziennego, ale Hubert ma już pewność, że rzekomo życzliwa Lucyna to w rzeczywistości matka Wilka. Pyrka w końcu dowiedział się, że seniorka perfidnie kłamała na temat posiadanej willi i ogromnego majątku, więc postanowił przyprzeć ją do muru. Gdy kobieta próbowała wymknąć się z domu, Asia (Anna Gzyra) ostatecznie odsłoniła jej prawdziwe oblicze. Mężczyzna szybko jednak zrozumiał, że pozbycie się intruza z domu to dopiero połowa sukcesu, bo Lucyna prawnie pozostaje współwłaścicielką posiadłości.

Urząd Miasta niszczy plany Wilka w nowym odcinku Barw Szczęścia

W 3423. epizodzie serialu „Barwy szczęścia” sytuacja na osiedlu zacznie w końcu sprzyjać mieszkańcom. Zgłoszony przez Wilka projekt przebudowy nie zyska aprobaty urzędników, co oznacza ostateczny upadek kontrowersyjnej inwestycji. Lokatorzy unikną zmian, o które zaciekle walczyli, ale zamieszanie poważnie nadszarpnie relację Gabrysi (Marta Juras) ze Szczepanem (Robert Gulaczyk). Kobieta poczuje wielki żal, bo to właśnie jej partner namawiał ją do poparcia planów dewelopera, przez co osiedlowy spór uderzy rykoszetem w ich związek.

Matka Wilka szantażuje Huberta w 3423 odc. Barw szczęścia. Kwota powala

Hubert postanowi iść za ciosem i spróbuje ostatecznie zabezpieczyć rodzinny dom, dążąc do wykupienia udziałów od Lucyny. Seniorka nie ułatwi jednak zadania i postawi wprost nierealne żądanie, oczekując za swoją część aż miliona złotych. Mimo spektakularnego sukcesu w walce z projektem Wilka, Pyrka nadal nie odzyska pełnej władzy nad domem, bo Lucyna wyraźnie zasygnalizuje, że zamierza twardo bronić swoich praw i nie da za wygraną.

Barwy szczęścia, odcinek 3423. Kiedy oglądać w TVP2?

Emisja 3423. odcinka serialu „Barwy szczęścia” została zaplanowana na wtorek, 20 października 2026 roku. Odcinek tradycyjnie będzie można obejrzeć o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

Barwy szczęścia. Hubert zdemaskuje kłamstwa Lucyny!