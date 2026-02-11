"Dalej jazda 3" powstanie? Zapytaliśmy obsadę, czy Gugulakowie jeszcze wrócą

"Dalej jazda!" to film, który przed rokiem podbił serca Polaków, a jego kontynuacja, która niedawno trafiła do kin, ostatecznie ugruntowała pozycję rodziny Gugulaków jako prawdziwych ikon współczesnej polskiej komedii. "Dalej jazda 2" to film szalenie zabawny, ciepły i wzruszający, o czym szerzej pisaliśmy w naszej (bardzo entuzjastycznej) recenzji. "To jest komedia geriatryczna, więc ludzie podejrzewam lubią patrzeć, jak ktoś głupieje na starość" - podsumował żartobliwie Wiktor Zborowski (filmowy Antoni Kryska) w rozmowie z ESKĄ. Teraz zaś wybiegnijmy nieco w przyszłość - czy "Dalej jazda 3" powstanie?

W myśl tego, że nie zarzyna się kury znoszącej złote jaja, a jeśli powiedziało się A, to trzeba powiedzieć też B, po sukcesie "jedynki", twórcy "Dalej jazda!" szybko wzięli się za pracę nad "dwójką".

Kontynuacja historii w "Dalej jazda 2" przyszła mi bardzo naturalnie. Czułem, że bohaterowie pierwszej części wciąż mają w sobie mnóstwo energii i kolejne historie do opowiedzenia. Niektóre wątki aż prosiły się o rozwinięcie - przyznał reżyser i współscenarzysta filmu, Mariusz Kuczewski.

W rozmowie z ESKĄ Małgorzata Rożniatowska, odtwórczyni głównej roli, stwierdziła, że podziela zdanie reżysera. W końcu widzowie zaczęli pytać o "Dalej jazda 2" już w dniu premiery pierwszej odsłony.

Szczerze powiedziawszy nie byłam zaskoczona, że ta druga część powstała i to tak szybko, ponieważ rok temu, po premierze pierwszej części, w tym samym miejscu, wszyscy pytali o drugą część. Więc jakby to była naturalna sprawa, że musiała powstać.

Czas na "Dalej jazda 3" - obsada filmu zdradziła nam, czy możemy liczyć na kolejny film

Co zatem z "Dalej jazda 3"? Możemy liczyć na trzecią część przygód rodziny Gugulaków? Zakończenie poprzednika jasno wskazuje, że jest to możliwe - Józiek (w tej roli Marian Opania) wspomina bowiem o miesiącu miodowym. Istnieje zatem szansa, że tym razem twórcy zabiorą swych bohaterów w daleką podróż (a przynajmniej część z nich). Pozostaje jednak pytanie, czy obsada byłaby gotowa na powrót.

Wiktor Zborowski wydaje się pewny, że nasi ulubieńcy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Gdy podczas premiery "Dalej jazda 2" zapytałam, jak jego żona - dołączająca do obsady Maria Winiarska - zaaklimatyzowała się na planie, rzekł: "Ładnie się przyjęła. Przypuszczam, że w "Dalej jazda 3" też się przyjmie".

Pani Maria Winiarska podziela entuzjazm męża, niemniej podchodzi do sprawy nieco ostrożniej. "Wszystko zależy od publiczności, czy [drugi film] będzie się podobać. Ale my mamy nadzieję, że tak" - skwitowała. Anna Szymańczyk, która również dołączyła do obsady w kontynuacji, zapowiedziała zaś, że "Dalej jazda 3" zwyczajnie musi powstać.

No jakoś będą musieli to wymyślić, bo ja im spokoju nie dam [śmiech]. [...] Myślę, że ta część nie zawiedzie. Ona jest bardzo czuła, bardzo wrażliwa. Pojawia się też postać grana przez Marię Winiarską, bardzo pięknie zagrana, jest rozszerzony wątek pana Wiktora Zborowskiego. To jest absolutnie czuły film, który jest bardzo potrzebny, zwłaszcza jak jest tak ciemno i marnie za oknem, to dobrze sobie pomyśleć o tym, że miłość różne ma oblicza i że nigdy nie jest na nią za późno - powiedziała w wywiadzie dla ESKI.

Adam Woronowicz w "Dalej jazda 3"?

Julia Wieniawa, filmowa Justysia, również chętnie wróciłaby w trzeciej części "Dalej jazda". Podczas premiery drugiej odsłony zapytałam ją, czy jest jakaś gwiazda polskiego kina, którą chętnie ściągnęłaby do "trójki".

Adama Woronowicza, z którym gram w spektaklu "Gra" w Garnizonie Sztuki już od ponad dwóch lat i jeszcze tak jakoś nie widzieliśmy się na ekranie. Więc to było na pewno super. On by się odnalazł - skwitowała.