Wpadka w "M jak miłość". Aneta i Olek odkryją, że ich ślub jest nieważny

Emisja walentynkowa "M jak miłość" w TVP2

Stacja TVP2 przygotowała dla fanów sagi rodu Mostowiaków niespodziankę w postaci odcinka specjalnego "M jak miłość". Produkcja zostanie wyemitowana w sobotę, 14 lutego 2026 roku, o godzinie 17:20. Fabuła skupi się na wątku Anety i Olka, cofając się do wydarzeń sprzed niemal sześciu lat. To właśnie wtedy para zawarła związek małżeński na terenie zakładu karnego, gdzie Chodakowski odbywał wyrok za zabicie Artura Skalskiego, byłego męża Izy.

Kulisy więziennej ceremonii

Ceremonia w areszcie, pokazana w 1514. odcinku serialu, nie była standardową procedurą. Aby doprowadzić do ślubu za kratami, Aneta dopuściła się sfałszowania dokumentów. Zdeterminowana kobieta oszukała nie tylko prokuratora, ale zataiła swoje plany nawet przed samym Olkiem. Jej działania miały jednak szczytny cel – uratowały ukochanego przed załamaniem nerwowym i próbą samobójczą, o której poważnie myślał w tamtym trudnym okresie.

Biurokratyczna pomyłka wychodzi na jaw

W specjalnym wydaniu "Walentynek z M jak miłość" okaże się, że tamta ceremonia nie miała mocy prawnej. Prawda wypłynie na wierzch w prozaicznych okolicznościach, gdy Aneta uda się do urzędu w celu wyrobienia nowego paszportu. Na miejscu dowie się, że w systemie nadal figuruje pod panieńskim nazwiskiem "Kryńska", a jej stan cywilny to panna. Oznacza to, że formalnie nigdy nie została żoną Olka.

Reakcja Anety w Grabinie

Małżonkowie udadzą się do siedliska prowadzonego przez Dorotę i Bartka, gdzie dojdzie do konfrontacji z nową rzeczywistością. Aneta demonstracyjnie zdejmie obrączkę i zażąda od partnera tego samego. Lekarka postawi sprawę jasno: Olek musi się postarać, by ponownie zdobyć jej rękę. Sytuacja stanie się pretekstem do żartów, w których kobieta stwierdzi, że jako wolna panna może rozejrzeć się za lepszą partią.

Gość specjalny i ponowne oświadczyny

Wieczór w siedlisku uświetni wizyta niespodziewanego gościa. Na zaproszenie znajomego do Grabiny przyjedzie znany z internetu kucharz Matteo Brunetti, który przygotuje dla Chodakowskich wykwintną kolację. Finał odcinka przyniesie romantyczne rozwiązanie – Olek oświadczy się Anecie na tarasie, a para ponownie zdecyduje się na wspólne życie, tym razem planując legalizację związku.

Harmonogram emisji powtórek

Dla widzów, którzy nie będą mogli obejrzeć premierowej emisji w sobotnie popołudnie, telewizja przygotowała drugą szansę. Powtórka odcinka specjalnego "M jak miłość" zostanie nadana w poniedziałek, 16 lutego 2026 roku. Seans rozpocznie się o stałej porze emisji serialu, czyli o 20:55 na antenie Dwójki.