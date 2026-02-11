Na dobre i na złe, odcinek 982. Diagnoza Barta po tomografii. Martyna usłyszy wyrok?

Emisja odcinka 982 "Na dobre i na złe" w środę, 25.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dramatyczna walka o zdrowie Martyny kładzie się cieniem na jej relacji z Tadkiem. Od momentu, gdy lekarze wykryli u niej wznowę choroby, zakochani funkcjonują w poczuciu uciekającego czasu. Choć sytuacja wydaje się beznadziejna, Borucki nie ustaje w wysiłkach, by wlać w serce partnerki choć odrobinę optymizmu. Oboje muszą zmierzyć się z brutalną rzeczywistością, jaką jest nawrót nowotworu mózgu.

Wcześniejsze analizy medyczne wykonane w toruńskim szpitalu nie pozostawiły wątpliwości. Kobieta cierpi na agresywną odmianę glejaka. Rokowania są fatalne – brak skutecznej reakcji na leczenie będzie oznaczał dla młodej narzeczonej lekarza najgorszy scenariusz. Widmo śmierci staje się dla pary coraz bardziej realne.

Ostatnia szansa w Leśnej Górze

W 982. odcinku bohaterowie udadzą się na kluczową wizytę do profesora Artura Barta. To właśnie wybitny neurochirurg ma przeanalizować najnowsze wyniki badań obrazowych. Tadek, mimo paraliżującego strachu, stara się zachować kamienną twarz, by nie dokładać ukochanej stresu. Stawka jest ogromna: od opinii specjalisty zależy, czy Martyna zostanie zakwalifikowana do eksperymentalnego programu leczenia w Bydgoszczy, wykorzystującego zmienne pole elektryczne.

Czy wizyta w gabinecie Barta okaże się ostatecznym pożegnaniem z nadzieją? Scenariusz przynosi niespodziewany zwrot akcji. Mimo ogromnego napięcia, w szpitalu wydarzy się mały cud. Tadek przekaże partnerce fantastyczną wiadomość: pomyślnie przeszła kwalifikację na badania kliniczne. Wzruszony profesor Bart, widząc radość pary, pozostawi ich samych, by mogli celebrować ten przełomowy moment.