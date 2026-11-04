Splątane losy, odcinek 83: Halil wyrzuci rodzinę z rezydencji! Ayfer nie będzie miała wyboru

Halil nakaże rodzinie opuścić rezydencję w 83. odcinku „Splątanych losów”

Halil podejmie stanowczą decyzję dotyczącą przyszłości swojej rodziny. Nakaże Ayfer i dzieciom wyprowadzić się z rezydencji. Nie będzie chciał dłużej utrzymywać dotychczasowej sytuacji, a jego postawa doprowadzi do kolejnych napięć w domu.

Problemy Halila nie ograniczą się jednak do konfliktu z żoną. W 83. odcinku Cetin zarzuci ojcu, że ukrywał przed nim prawdę o sytuacji rodzinnej. Mężczyzna nie będzie już ufał Halilowi i zapowie, że wróci do Stambułu. Jego decyzja może dodatkowo skomplikować relacje między bliskimi.

Remzi odkryje, że Yasemin jest córką Tahsina w 83. odcinku „Splątanych losów”

Remzi będzie podążał za Halilem i dotrze do szpitala. Kiedy usłyszy imię Yasemin, zacznie łączyć fakty i domyśli się, że dziewczyna jest córką Tahsina. To ważne odkrycie może mieć poważne konsekwencje dla Yasemin, która od dawna próbuje chronić siebie i bliskich przed ojcem.

Tymczasem Burak będzie szukał sposobu, by odnaleźć Pakize. Zacznie śledzić Kerema, licząc na to, że lekarz doprowadzi go do miejsca pobytu matki Yasemin. Dziewczyna nie chce ujawniać, gdzie ukrywa Pakize, dlatego działania Buraka mogą jeszcze bardziej skomplikować ich relację.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 83 odcinka

Odcinek 83. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 6 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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