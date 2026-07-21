Pamiętacie początki "Na dobre i na złe"? To już ponad ćwierć wieku od premiery

Trudno w to uwierzyć, ale jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali zadebiutował na antenie TVP2 7 listopada 1999 roku. Od tamtej pory minęło już ponad ćwierć wieku, a produkcja wciąż przyciąga widzów. Serial od samego początku cieszył się ogromną popularnością, a w szczytowym okresie na przełomie wieków gromadził przed telewizorami nawet 10 milionów widzów na odcinek. Fabuła od lat skupia się na losach personelu i pacjentów szpitala w fikcyjnej podwarszawskiej Leśnej Górze.

Początkowo historia koncentrowała się wokół trójki przyjaciół ze studiów medycznych, którzy po latach spotkali się w jednym miejscu pracy. Widzowie z zapartym tchem śledzili zawodowe i prywatne perypetie Zofii Stankiewicz, Jakuba Burskiego oraz Brunona Walickiego. Z czasem wątki rozszerzono o historie innych lekarzy, pielęgniarek i pracowników placówki, tworząc rozbudowane uniwersum, które żyje na ekranach do dziś.

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Twarze, które pokochały miliony Polaków. Kto grał w Leśnej Górze?

Przez lata przez obsadę "Na dobre i na złe" przewinęły się dziesiątki znanych aktorów. Jednak to pierwsza ekipa na zawsze zapisała się w pamięci fanów. W rolę trójki głównych bohaterów wcielali się Małgorzata Foremniak (Zosia Stankiewicz-Burska), Artur Żmijewski (Jakub Burski) oraz Krzysztof Pieczyński (Bruno Walicki). Obok nich kluczowe postacie odgrywali również:

Marian Opania jako dyrektor szpitala, profesor Tadeusz Zybert

Jolanta Fraszyńska jako jego córka, Monika Zybert

niezapomniana Daria Trafankowska jako siostra oddziałowa Danuta Dębska

Edyta Jungowska w roli charyzmatycznej pielęgniarki Bożenki

Katarzyna Bujakiewicz jako siostra Marta Kozioł

Z czasem do obsady dołączały kolejne gwiazdy, takie jak Bartosz Opania, Anita Sokołowska, a w późniejszych latach także Michał Żebrowski w roli charyzmatycznego profesora Andrzeja Falkowicza czy Mateusz Damięcki jako doktor Krzysztof Radwan. Dla wielu z nich role w Leśnej Górze stały się trampoliną do wielkiej kariery.

Tak dziś wyglądają gwiazdy "Na dobre i na złe". Zmiany widać gołym okiem

Od premiery serialu minęło już tak wiele lat, że upływ czasu jest doskonale widoczny na twarzach aktorów, których oglądaliśmy na ekranie. To naturalne, że gwiazdy, które wcielały się w ulubionych bohaterów, przeszły widoczne metamorfozy. Niektórzy dojrzewali na naszych oczach, inni eksperymentowali z wizerunkiem, zmieniali fryzury czy styl.

Jak bardzo zmieniły się twarze związane z Leśną Górą przez te wszystkie lata? Których aktorów z pierwszych sezonów trudno dziś rozpoznać? Przekonajcie się sami, zaglądając do naszej galerii zdjęć. Gwarantujemy, że niektóre przemiany mogą was naprawdę zaskoczyć.