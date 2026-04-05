Była jedną z największych gwiazd PRL-u. Tak dziś wygląda 83-letnia Ewa Wiśniewska

W 1959 roku siedemnastoletnia wówczas Ewa Wiśniewska, uczennica warszawskiego liceum zwyciężyła w konkursie pisma "Film" - "Piękne dziewczęta -na ekrany!", dzięki czemu została zaproszona na zdjęcia próbne do Łodzi, jednak nie udało jej się przejść castingu. Nie przeszkodziło jej to jednak w ukończeniu studiów na warszawskiej PWST oraz rozpoczęciu kariery aktorskiej, która trwa do dziś. Tuż po ukończeniu studiów związała się z Teatrem Ludowym w Warszawie, w którym grała w latach 1964-1974. W późniejszych latach grywała na deskach teatru Kwadrat, Nowego oraz Ateneum. Równolegle do kariery teatralnej, Ewa Wiśniewska rozwijała swoją obecność w filmie i telewizji. Ogólnopolską rozpoznawalność Ewa Wiśniewska zdobyła dzięki głównej roli doktor Ewy Lipskiej w serialu telewizyjnym "Doktor Ewa".

Tak dziś wygląda Ewa Wiśniewska. Aktorka w tym roku skończyła 83 lata i nadal jest aktywna zawodowo

Ewa Wiśniewska bez wątpienia była jedną z największych gwiazd polskiego kina epoki PRL-u. Grywała w najważniejszych produkcjach u najpopularniejszych reżyserów. Na swoim koncie ma role, chociażby w "Janosiku", "Stawce większej niż życie", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" czy "Cudzoziemce". Jej role były niezwykle różnorodne - grywała silne, niezależne kobiety, oraz postaci tragiczne i skomplikowane. Wiśniewska potrafi w subtelny sposób oddać emocje swoich bohaterek, co sprawia, że jej kreacje są niezwykle przekonujące i poruszające. Nic więc dziwnego, iż za swoje osiągnięcia artystyczne została uhonorowana licznymi nagrodami i odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej" oraz Orłem za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą w filmie "Ogniem i mieczem". Jest to aktorka, która na stałe wpisała się w historię polskiej kultury i pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń aktorów. Ewa Wiśniewska, mimo iż w kwietniu 2025 roku skończyła 83 lata, nadal jest aktywna zawodowo. W 2024 roku wystąpiła w dwóch produkcjach: "Gra z Cieniem" oraz "Za duży na bajki 2". W poniedziałek, 1 grudnia 2025 roku Ewa Wiśniewska pojawiła się na uroczystej premierze filmu dokumentalnego o życiu innej ikony polskiego kina - Jana Englerta.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Ewa Wiśniewska, czyli jedna z najwybitniejszych polskich aktorek.