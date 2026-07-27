Kultowy serial wznawia produkcję po wielu latach nieobecności, łącząc na ekranie stałą, uwielbianą przez widzów obsadę z zupełnie nowymi bohaterami. Cezary Żak, znany jako Paweł Kozioł, opublikował ostatnio w internecie wspólną fotografię z planu, rzucając żartem o Służbie Ochrony Państwa. Obok niego pozował utalentowany aktor młodszego pokolenia – Michał Królikowski. Internauci błyskawicznie połączyli fakty: skoro Kozioł awansował na urząd prezydencki, młody artysta najpewniej odegra rolę jego osobistego ochroniarza.

Nowe pokolenie w serialu Ranczo. Bratanek Kusego na ekranie

Obecność Michała Królikowskiego na planie zdjęciowym wywołała spore zainteresowanie fanów. Ten urodzony w 2002 roku aktor to syn Rafała Królikowskiego i bratanek nieżyjącego już Pawła Królikowskiego, który w serialu wcielał się w kultową postać Kusego. Młody artysta kształci się aktualnie na wydziale aktorskim w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Widzowie mogli go już dostrzec w mniejszych rolach w takich telewizyjnych hitach jak "Ojciec Mateusz", "Leśniczówka", "Komisarz Alex" czy "Na dobre i na złe". Co ciekawe, w 2027 roku zagra on także Roberta Mateję w zapowiadanym filmie biograficznym o Adamie Małyszu pt. "Adam".

Zdjęcie udostępnione przez Cezarego Żaka szybko obiegło internet. Podpisano je słowami "Jaki Prezydent taki SOP". Kadr ukazuje serialowego wójta w towarzystwie trzech panów w eleganckich strojach, wśród których stoi właśnie młodszy z rodu Królikowskich. Rola państwowego ochroniarza przydzielonego prezydentowi Pawłowi Koziołowi zapowiada z pewnością wiele komicznych zwrotów akcji i świetną rozrywkę.

Powrót serialu Ranczo po dekadzie. Fenomen wsi Wilkowyje

Serial "Ranczo" zapisał się w historii krajowej telewizji jako absolutny fenomen. Odkąd w marcu 2006 roku pojawił się w ramówce, błyskawicznie zyskał wielomilionową rzeszę sympatyków, zaciekawionych życiem mieszkańców wymyślonej wsi Wilkowyje. Połączenie ciepłego humoru, prowincjonalnego uroku i ostrej społecznej satyry sprawiło, że Polska z zapartym tchem śledziła losy postaci. Nadawanie produkcji zakończono w listopadzie 2016 roku, z mniejszymi przerwami w trakcie. Skoro od tamtej pory minęło prawie dziesięć lat, ogłoszenie sześcioodcinkowej kontynuacji zatytułowanej "Zemsta wiedźm" obudziło wielkie emocje i radość w widzach.

Obsada nowych odcinków Rancza. Powrót legend i nowi aktorzy

Nadchodzące epizody to gwarancja spotkań z ulubionymi postaciami sprzed lat. Na ekran z pewnością powrócą: Cezary Żak, Katarzyna Żak, Artur Barciś, Violetta Arlak, Jacek Kawalec, Piotr Ligienza, Arkadiusz Nader, Magdalena Kuta oraz Bartłomiej Kasprzykowski.

W obiecującej kontynuacji "Rancza" wystąpią również głośne nazwiska w zupełnie nowych rolach. Swoje umiejętności zaprezentują między innymi: Andrzej Seweryn, Daniel Olbrychski, Dorota Stalińska, Maciej Tomaszewski, Karolina Ludwiniak, a także siostry Karolina i Paulina Chapko. Taka mieszkanka aktorska obiecuje widzom rozrywkę na bardzo wysokim poziomie.

Ranczo. Dorosła Dorotka po raz pierwszy na planie! Cezary Żak przedstwił córkę Lucy i Kusego

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