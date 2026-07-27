Bratanek Pawła Królikowskiego zagra w kontynuacji "Rancza". Wcieli się w zaskakującą rolę u boku Cezarego Żaka [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-27 12:37

Pojawiły się pierwsze zakulisowe ujęcia z planu nadchodzącej odsłony legendarnego serialu "Ranczo". Do ekipy produkcyjnej dołącza młode pokolenie aktorów – w tym bratanek nieodżałowanego Pawła Królikowskiego. Najnowszy sezon, noszący podtytuł "Zemsta wiedźm", zaoferuje widzom sześć premierowych epizodów. Reżyserią ponownie zajmuje się Wojciech Adamczyk, co zapowiada udany powrót do specyficznego klimatu Wilkowyj.

Kultowy serial wznawia produkcję po wielu latach nieobecności, łącząc na ekranie stałą, uwielbianą przez widzów obsadę z zupełnie nowymi bohaterami. Cezary Żak, znany jako Paweł Kozioł, opublikował ostatnio w internecie wspólną fotografię z planu, rzucając żartem o Służbie Ochrony Państwa. Obok niego pozował utalentowany aktor młodszego pokolenia – Michał Królikowski. Internauci błyskawicznie połączyli fakty: skoro Kozioł awansował na urząd prezydencki, młody artysta najpewniej odegra rolę jego osobistego ochroniarza.

Nowe pokolenie w serialu Ranczo. Bratanek Kusego na ekranie

Obecność Michała Królikowskiego na planie zdjęciowym wywołała spore zainteresowanie fanów. Ten urodzony w 2002 roku aktor to syn Rafała Królikowskiego i bratanek nieżyjącego już Pawła Królikowskiego, który w serialu wcielał się w kultową postać Kusego. Młody artysta kształci się aktualnie na wydziale aktorskim w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Widzowie mogli go już dostrzec w mniejszych rolach w takich telewizyjnych hitach jak "Ojciec Mateusz", "Leśniczówka", "Komisarz Alex" czy "Na dobre i na złe". Co ciekawe, w 2027 roku zagra on także Roberta Mateję w zapowiadanym filmie biograficznym o Adamie Małyszu pt. "Adam".

Zdjęcie udostępnione przez Cezarego Żaka szybko obiegło internet. Podpisano je słowami "Jaki Prezydent taki SOP". Kadr ukazuje serialowego wójta w towarzystwie trzech panów w eleganckich strojach, wśród których stoi właśnie młodszy z rodu Królikowskich. Rola państwowego ochroniarza przydzielonego prezydentowi Pawłowi Koziołowi zapowiada z pewnością wiele komicznych zwrotów akcji i świetną rozrywkę.

Powrót serialu Ranczo po dekadzie. Fenomen wsi Wilkowyje

Serial "Ranczo" zapisał się w historii krajowej telewizji jako absolutny fenomen. Odkąd w marcu 2006 roku pojawił się w ramówce, błyskawicznie zyskał wielomilionową rzeszę sympatyków, zaciekawionych życiem mieszkańców wymyślonej wsi Wilkowyje. Połączenie ciepłego humoru, prowincjonalnego uroku i ostrej społecznej satyry sprawiło, że Polska z zapartym tchem śledziła losy postaci. Nadawanie produkcji zakończono w listopadzie 2016 roku, z mniejszymi przerwami w trakcie. Skoro od tamtej pory minęło prawie dziesięć lat, ogłoszenie sześcioodcinkowej kontynuacji zatytułowanej "Zemsta wiedźm" obudziło wielkie emocje i radość w widzach.

Obsada nowych odcinków Rancza. Powrót legend i nowi aktorzy

Nadchodzące epizody to gwarancja spotkań z ulubionymi postaciami sprzed lat. Na ekran z pewnością powrócą: Cezary Żak, Katarzyna Żak, Artur Barciś, Violetta Arlak, Jacek Kawalec, Piotr Ligienza, Arkadiusz Nader, Magdalena Kuta oraz Bartłomiej Kasprzykowski.

W obiecującej kontynuacji "Rancza" wystąpią również głośne nazwiska w zupełnie nowych rolach. Swoje umiejętności zaprezentują między innymi: Andrzej Seweryn, Daniel Olbrychski, Dorota Stalińska, Maciej Tomaszewski, Karolina Ludwiniak, a także siostry Karolina i Paulina Chapko. Taka mieszkanka aktorska obiecuje widzom rozrywkę na bardzo wysokim poziomie.

Ranczo. Dorosła Dorotka po raz pierwszy na planie! Cezary Żak przedstwił córkę Lucy i Kusego
Cezary Żak jako Paweł Kozioł. Na wstawce obok Michał Królikowski jako ochroniarz SOP. O nowym Ranczu przeczytasz w Eska.
Galeria zdjęć 7
Quiz z Ranczo: Jak miał na imię bohater serialu? Tylko prawdziwy fan to wie!
Pytanie 1 z 13
Jak na imię miał Kusy?
Streszczenia seriali
Polskie seriale
ranczo