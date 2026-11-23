W poprzednim odcinku Karolina bezskutecznie szukała nowej pracy i zaczęła podejrzewać, że Bruno celowo rzuca jej kłody pod nogi, wystawiając złe referencje. Gdy niespodziewanie skontaktował się z nią zamożny klient hotelu, Bolesławski, żona Stańskiego postanowiła wykorzystać tę okazję do szantażu, by poprawić swoją trudną sytuację. W tym samym czasie Natalia zaangażowała Łukasza, by jako detektyw pomógł jej wyciągnąć Michała z aresztu, wierząc w skuteczność jego działań. Z kolei Tolek nieugięcie dążył do rozstania z żoną i przygotowywał się do mediacji, mimo że Irena pojawiła się u Basi i błagała ukochanego o jeszcze jedną szansę dla ich związku. Czego teraz się spodziewać?

Katarzyna Gałązka - ESKA WYWIAD - KROL DOPALACZY

„Barwy szczęścia” odcinek 3452 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku sytuacja w areszcie stanie się wyjątkowo napięta, gdy do celi Cezarego i Michała trafi Waldi. Bandyta od samego początku będzie okazywał mężczyznom jawną niechęć, nie kryjąc swojego wrogiego nastawienia do współwięźniów. Nastrój Rawicza dodatkowo pogorszy przesyłka od Natalii, w której znajdą się dokumenty rozwodowe. W tym samym czasie Emilka z dużym optymizmem podejdzie do egzaminu ósmoklasisty, będąc pewną uzyskania świetnego wyniku. Tymczasem Emil, mimo dodatkowych zajęć z Kacprem, wpadnie w panikę i zacznie bardzo obawiać się kompromitacji. Dojdzie także do decydującego spotkania Tolka z Ireną i mediatorką, podczas którego mężczyzna będzie gotowy na konfrontację oraz stanowczą walkę o uzyskanie rozwodu.

„Barwy szczęścia” odcinek 3452 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3452. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany od 2007 roku, który skupia się na losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Wielowątkowa opowieść przedstawia codzienne dylematy rodzin, przyjaciół i sąsiadów, którzy muszą mierzyć się z chorobami, kryzysami zawodowymi oraz skomplikowanymi relacjami uczuciowymi. Produkcja zręcznie łączy wątki społeczne z komediowymi, a niekiedy nawet kryminalnymi, pokazując emocje bliskie każdemu widzowi. Silną stroną tytułu jest różnorodność bohaterów reprezentujących odmienne pokolenia i spojrzenia na świat, co pozwala śledzić ich losy niczym historię dobrze znanych sąsiadów. Obsada tego serialu to m.in.:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)