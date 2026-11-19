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W poprzednim odcinku Natalia dowiedziała się, że zatrzymany kurier wskazał ją jako swoją obrończynię, co wywołało u niej spore zmieszanie. Michał starał się przekonać ją do swojej wersji wydarzeń i utrzymywał, że padł ofiarą rasistowskiego ataku. Mężczyzna zapewniał o swojej niewinności i nie przyznawał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Celina, mimo wyraźnego sprzeciwu Łukasza, podjęła pracę jako testerka wierności. Podczas pierwszej prowokacji szybko przyciągnęła wzrok mężczyzny, którego miała sprawdzić. Z kolei podczas przygotowań do pokazu mody Madzia namówiła Olę, by zastąpiła nieobecnego Ignacego. Przekonała ją przy tym, by odważyła się wystąpić na wybiegu ze stomią, a Weronika postanowiła od razu nagłośnić całą sprawę w mediach. Czego teraz się spodziewać?
„Barwy szczęścia” odcinek 3450 - streszczenie
Ignacy obudzi się w lokalu Madzi i mimo przejściowych problemów z pamięcią, od razu włączy się w poszukiwania zaginionej kreacji przygotowanej na pokaz. Wspólnie spędzą cały dzień na poszukiwaniach, co pozwoli im zbliżyć się do siebie. Z kolei Renata ostatecznie zdecyduje się pójść na stadion, by kibicować Marcinowi, ale na miejscu wpadnie na dawnego dilera, który zaproponuje jej powrót do nielegalnych interesów. Malwina wraz z rodziną uda się na odpoczynek za miasto, korzystając z uroków wspólnego pikniku na łonie natury. W tym samym czasie Jerzy i Małgorzata ugoszczą na obiedzie Rawiczową oraz Natalię. To właśnie wtedy prawniczka zdecyduje się poruszyć temat kłopotów, w jakich znalazł się Michał.
„Barwy szczęścia” odcinek 3450 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy, 3450. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 27 listopada 2026 roku. Produkcja pojawi się na antenie stacji TVP2 o godzinie 20:05.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy, który od 2007 roku przedstawia losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Produkcja skupia się na autentycznych emocjach i problemach, z którymi mierzą się bohaterowie reprezentujący różne pokolenia. Fabuła płynnie łączy wątki miłosne, społeczne, a nawet kryminalne, ukazując codzienne życie lokalnej społeczności. Losy postaci przypominają historie dobrze znanych sąsiadów, co sprawia, że produkcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują:
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
- Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
- Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
- Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)