W poprzednim odcinku Natalia dowiedziała się, że zatrzymany kurier wskazał ją jako swoją obrończynię, co wywołało u niej spore zmieszanie. Michał starał się przekonać ją do swojej wersji wydarzeń i utrzymywał, że padł ofiarą rasistowskiego ataku. Mężczyzna zapewniał o swojej niewinności i nie przyznawał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Celina, mimo wyraźnego sprzeciwu Łukasza, podjęła pracę jako testerka wierności. Podczas pierwszej prowokacji szybko przyciągnęła wzrok mężczyzny, którego miała sprawdzić. Z kolei podczas przygotowań do pokazu mody Madzia namówiła Olę, by zastąpiła nieobecnego Ignacego. Przekonała ją przy tym, by odważyła się wystąpić na wybiegu ze stomią, a Weronika postanowiła od razu nagłośnić całą sprawę w mediach. Czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3450 - streszczenie

Ignacy obudzi się w lokalu Madzi i mimo przejściowych problemów z pamięcią, od razu włączy się w poszukiwania zaginionej kreacji przygotowanej na pokaz. Wspólnie spędzą cały dzień na poszukiwaniach, co pozwoli im zbliżyć się do siebie. Z kolei Renata ostatecznie zdecyduje się pójść na stadion, by kibicować Marcinowi, ale na miejscu wpadnie na dawnego dilera, który zaproponuje jej powrót do nielegalnych interesów. Malwina wraz z rodziną uda się na odpoczynek za miasto, korzystając z uroków wspólnego pikniku na łonie natury. W tym samym czasie Jerzy i Małgorzata ugoszczą na obiedzie Rawiczową oraz Natalię. To właśnie wtedy prawniczka zdecyduje się poruszyć temat kłopotów, w jakich znalazł się Michał.

„Barwy szczęścia” odcinek 3450 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 3450. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 27 listopada 2026 roku. Produkcja pojawi się na antenie stacji TVP2 o godzinie 20:05.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy, który od 2007 roku przedstawia losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Produkcja skupia się na autentycznych emocjach i problemach, z którymi mierzą się bohaterowie reprezentujący różne pokolenia. Fabuła płynnie łączy wątki miłosne, społeczne, a nawet kryminalne, ukazując codzienne życie lokalnej społeczności. Losy postaci przypominają historie dobrze znanych sąsiadów, co sprawia, że produkcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)