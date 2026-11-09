„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany na antenie TVP2 od 2007 roku, który skupia się na losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Ta wielowątkowa opowieść o rodzinach i sąsiadach ukazuje codzienne problemy bohaterów, ich sukcesy oraz trudne życiowe wybory. Produkcja zyskała ogromną popularność dzięki autentycznym emocjom i historiom, które mogą przytrafić się każdemu z nas. Widzowie śledzą losy różnych pokoleń, które mimo różnic starają się budować wspólnotę i radzić sobie z przeciwnościami losu. Czego zatem spodziewać się w 3442 odcinku?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3442 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku rywalizacja między redakcjami mocno odbije się na relacjach Weroniki i Błażeja, a między parą pojawią się pierwsze poważne sekrety. Modrzycki nie będzie wiedział, że jego partnerka już zatrudniła Radomira, i sam spróbuje namówić go na powrót do redakcji „Szoku”. Z kolei Jerzy po kontuzji trafi pod opiekę Hermana, a Malwina poprosi go o pomoc w internecie. Największe napięcia wystąpią jednak u Kasi, która przestanie radzić sobie z buntowniczym zachowaniem Ksawerego. Sytuację pogorszy Celina, która stając w obronie chłopaka, doprowadzi do ostrej kłótni z Górką.

„Barwy szczęścia” odcinek 3442 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3442. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 17 listopada 2026 roku. Premierę na antenie TVP2 zaplanowano na godzinę 20:05.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

Produkcja od lat przyciąga widzów dynamicznymi zwrotami akcji oraz poruszaniem ważnych tematów społecznych. Mieszkańcy Zacisznej i Zakrzewia to postacie, które na co dzień mierzą się z kryzysami zawodowymi, zawirowaniami miłosnymi czy rodzinnymi problemami. Każdy odcinek dostarcza emocji, pokazując, jak bohaterowie starają się układać życie mimo rzucanych im pod nogi kłód. Serial sprawnie łączy wątki obyczajowe z dramatami, a czasem nawet motywami kryminalnymi, co czyni go niezwykle różnorodnym. Jego siłą jest autentyczność oraz świetnie dobrana obsada, która odgrywa kluczowe role. W serialu występują między innymi:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)