W poprzednim odcinku Lorenzo i Cruz nie kryli irytacji, gdy Alonso przywrócił Catalinę i Pelaya do zarządzania rodzinnym interesem. W tym czasie Santos odzyskiwał siły dzięki nowym lekom i troskliwej opiece Petry. Manuel wyznał Janie datę ślubu ustaloną z księdzem i zaczął planować spotkanie z Gregoriem. Na Marcela spadło mnóstwo skarg, dlatego Rómulo poprosił Teresę, aby zdyscyplinowała męża. A co wydarzy się tym razem?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 520 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Manuel spotka się z Gregoriem i przedstawi mu swoją propozycję. Catalina i Pelayo wyjdą z inicjatywą wobec Lopego oraz kucharek, oferując im powrót do współpracy przy produkcji dżemów. Santos, wracający do zdrowia po przebytej chorobie, okaże Petrze szczerą wdzięczność za jej dotychczasowe wsparcie i troskę. Catalina zrezygnuje z planowanego wywiadu dla prasy, by nie zaogniać napięć w relacjach z markizą Cruz. Z kolei Teresa spróbuje zdyscyplinować niefrasobliwego Marcela i skłonić go, by wreszcie zaczął przykładać się do pracy.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 520 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

520. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r. o godzinie 15:05 w TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, który przenosi widzów do południowej Hiszpanii z początku XX wieku. To historia Jany, która zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by odnaleźć morderców matki i zaginionego brata. Na miejscu bohaterka wpada w sam środek skomplikowanych relacji, klasowych podziałów i rodzinnych sekretów, które utrudniają jej przeprowadzenie zemsty. Intrygi arystokracji przeplatają się tutaj z codziennymi problemami i dramatami personelu pałacowego. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicer Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)