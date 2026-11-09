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W poprzednim odcinku Lorenzo i Cruz nie kryli irytacji, gdy Alonso przywrócił Catalinę i Pelaya do zarządzania rodzinnym interesem. W tym czasie Santos odzyskiwał siły dzięki nowym lekom i troskliwej opiece Petry. Manuel wyznał Janie datę ślubu ustaloną z księdzem i zaczął planować spotkanie z Gregoriem. Na Marcela spadło mnóstwo skarg, dlatego Rómulo poprosił Teresę, aby zdyscyplinowała męża. A co wydarzy się tym razem?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 520 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Manuel spotka się z Gregoriem i przedstawi mu swoją propozycję. Catalina i Pelayo wyjdą z inicjatywą wobec Lopego oraz kucharek, oferując im powrót do współpracy przy produkcji dżemów. Santos, wracający do zdrowia po przebytej chorobie, okaże Petrze szczerą wdzięczność za jej dotychczasowe wsparcie i troskę. Catalina zrezygnuje z planowanego wywiadu dla prasy, by nie zaogniać napięć w relacjach z markizą Cruz. Z kolei Teresa spróbuje zdyscyplinować niefrasobliwego Marcela i skłonić go, by wreszcie zaczął przykładać się do pracy.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 520 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
520. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r. o godzinie 15:05 w TVP2.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, który przenosi widzów do południowej Hiszpanii z początku XX wieku. To historia Jany, która zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by odnaleźć morderców matki i zaginionego brata. Na miejscu bohaterka wpada w sam środek skomplikowanych relacji, klasowych podziałów i rodzinnych sekretów, które utrudniają jej przeprowadzenie zemsty. Intrygi arystokracji przeplatają się tutaj z codziennymi problemami i dramatami personelu pałacowego. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicer Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)