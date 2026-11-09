W poprzednim odcinku Weronika i Kris zorganizowali spotkanie z reklamodawcami, które nieoczekiwanie przerwał Kornel. Broda śledził przebieg procesu sądowego Cezarego i Rawiczów, podczas gdy Ania czekała na niego w restobarze. Na sali rozpraw zapadł wyrok skazujący Cezarego na trzy lata więzienia, a on sam dowiedział się o istnieniu przyrodniego brata. Ksawery, zmagając się ze swoimi problemami, zniszczył telefon koleżanki w ramach złośliwego żartu. Czego teraz się spodziewać?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Barwy szczęścia” odcinek 3441 - streszczenie

Kasia i Łukasz spotkają się w szkole z ojcem Aliny, który zażąda od nich czterech tysięcy złotych odszkodowania za telefon zniszczony przez Ksawerego. Agresywne zachowanie mężczyzny sprawi, że Sadowscy będą musieli szybko zareagować na wybryk syna. W tym samym czasie Emilka postanowi pomóc Malwinie i zacznie promować w sieci Centrum Ruchu Hermana, aby przyciągnąć nowych klientów i poprawić opinię o firmie. Natalia zajmie się przygotowaniami do obrony interesów Huberta w starciu z Wilkiem, a Emil pojedzie do szpitala odwiedzić Lucynę z nową gitarą, którą od niej otrzymał.

„Barwy szczęścia” odcinek 3441 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 3441 odcinka serialu „Barwy szczęścia” odbędzie się w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, emitowany od lat na antenie TVP2. Produkcja opowiada o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. To historia o rodzinach i przyjaciołach, którzy wspierają się w codziennych problemach i życiowych kryzysach. Serial śledzi losy kilku pokoleń, przeplatając wątki miłosne z trudnymi tematami społecznymi. Bohaterowie nieustannie stają przed trudnymi wyborami, co sprawia, że ich losy mocno angażują widzów. W serialu występują:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)