„Barwy szczęścia”: streszczenie odcinka 3441

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-09 10:20

W 3441 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia i Łukasz będą musieli stawić czoła wściekłemu ojcu Aliny, który zażąda od nich tysięcy złotych odszkodowania. Do ostrej wymiany zdań dojdzie w szkole po tym, jak Ksawery celowo zniszczy telefon swojej koleżanki. To zdarzenie zmusi Sadowskich do poważnej rozmowy o zachowaniu syna i znalezienia wyjścia z trudnej sytuacji.

W poprzednim odcinku Weronika i Kris zorganizowali spotkanie z reklamodawcami, które nieoczekiwanie przerwał Kornel. Broda śledził przebieg procesu sądowego Cezarego i Rawiczów, podczas gdy Ania czekała na niego w restobarze. Na sali rozpraw zapadł wyrok skazujący Cezarego na trzy lata więzienia, a on sam dowiedział się o istnieniu przyrodniego brata. Ksawery, zmagając się ze swoimi problemami, zniszczył telefon koleżanki w ramach złośliwego żartu. Czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3441 - streszczenie

Kasia i Łukasz spotkają się w szkole z ojcem Aliny, który zażąda od nich czterech tysięcy złotych odszkodowania za telefon zniszczony przez Ksawerego. Agresywne zachowanie mężczyzny sprawi, że Sadowscy będą musieli szybko zareagować na wybryk syna. W tym samym czasie Emilka postanowi pomóc Malwinie i zacznie promować w sieci Centrum Ruchu Hermana, aby przyciągnąć nowych klientów i poprawić opinię o firmie. Natalia zajmie się przygotowaniami do obrony interesów Huberta w starciu z Wilkiem, a Emil pojedzie do szpitala odwiedzić Lucynę z nową gitarą, którą od niej otrzymał.

„Barwy szczęścia” odcinek 3441 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 3441 odcinka serialu „Barwy szczęścia” odbędzie się w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, emitowany od lat na antenie TVP2. Produkcja opowiada o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. To historia o rodzinach i przyjaciołach, którzy wspierają się w codziennych problemach i życiowych kryzysach. Serial śledzi losy kilku pokoleń, przeplatając wątki miłosne z trudnymi tematami społecznymi. Bohaterowie nieustannie stają przed trudnymi wyborami, co sprawia, że ich losy mocno angażują widzów. W serialu występują:

  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
  • Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
  • Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
  • Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
Kasia Górka i jej syn Ksawery podczas rozmowy w kuchni. O ich kłopotach w Barwach szczęścia przeczytasz na Eska.
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