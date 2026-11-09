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W poprzednim odcinku Weronika i Kris zorganizowali spotkanie z reklamodawcami, które nieoczekiwanie przerwał Kornel. Broda śledził przebieg procesu sądowego Cezarego i Rawiczów, podczas gdy Ania czekała na niego w restobarze. Na sali rozpraw zapadł wyrok skazujący Cezarego na trzy lata więzienia, a on sam dowiedział się o istnieniu przyrodniego brata. Ksawery, zmagając się ze swoimi problemami, zniszczył telefon koleżanki w ramach złośliwego żartu. Czego teraz się spodziewać?
„Barwy szczęścia” odcinek 3441 - streszczenie
Kasia i Łukasz spotkają się w szkole z ojcem Aliny, który zażąda od nich czterech tysięcy złotych odszkodowania za telefon zniszczony przez Ksawerego. Agresywne zachowanie mężczyzny sprawi, że Sadowscy będą musieli szybko zareagować na wybryk syna. W tym samym czasie Emilka postanowi pomóc Malwinie i zacznie promować w sieci Centrum Ruchu Hermana, aby przyciągnąć nowych klientów i poprawić opinię o firmie. Natalia zajmie się przygotowaniami do obrony interesów Huberta w starciu z Wilkiem, a Emil pojedzie do szpitala odwiedzić Lucynę z nową gitarą, którą od niej otrzymał.
„Barwy szczęścia” odcinek 3441 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 3441 odcinka serialu „Barwy szczęścia” odbędzie się w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, emitowany od lat na antenie TVP2. Produkcja opowiada o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. To historia o rodzinach i przyjaciołach, którzy wspierają się w codziennych problemach i życiowych kryzysach. Serial śledzi losy kilku pokoleń, przeplatając wątki miłosne z trudnymi tematami społecznymi. Bohaterowie nieustannie stają przed trudnymi wyborami, co sprawia, że ich losy mocno angażują widzów. W serialu występują:
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
- Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
- Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
- Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)