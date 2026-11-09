W poprzednim odcinku Manuel spotkał się z Gregoriem, aby przedstawić mu swoją propozycję dotyczącą przyszłych działań. Catalina i Pelayo wyszli z inicjatywą skierowaną do Lopego oraz kucharek, oferując im powrót do wspólnej produkcji dżemów, co miało na celu reaktywację ich dawnej współpracy. Powracający do zdrowia Santos okazał wdzięczność Petrze za jej troskliwą opiekę, którą otoczyła go w trudnych chwilach choroby. Catalina zrezygnowała z planowanego wywiadu dla prasy, aby nie zaogniać i tak już trudnych relacji z markizą Cruz. Z kolei Teresa próbowała zdyscyplinować Marcela i skłonić go, by wreszcie zaczął rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. A co wydarzy się tym razem?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 521 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Maria przekaże Teresie, że Marcelo flirtuje z pokojówkami. Zmęczona Catalina wyzna Martinie w szczerej rozmowie, że jest u kresu sił i coraz trudniej przychodzi jej mierzenie się z pałacową rzeczywistością. W kuchni pojawi się księżna de Carril, która spróbuje ocieplić panującą tam atmosferę, obdarowując kucharki flakonikami z wodą z kwiatu pomarańczy. Curro postawi na bolesną szczerość i wprost powie Julii, że nie jest nią zainteresowany. Tymczasem Alonso wyjdzie z niespodziewaną propozycją wspólnego wyjazdu na Majorkę, którą skieruje bezpośrednio do markizy Cruz.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 521 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 521. odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się o godzinie 15:05 na antenie TVP2 we wtorek, 17 listopada 2026 roku.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpańska produkcja kostiumowa, opowiadająca o wielkich namiętnościach, intrygach i mrocznych rodzinnych tajemnicach. Akcja osadzona na początku XX wieku skupia się na losach Jany, młodej kobiety szukającej zemsty za śmierć matki oraz prawdy o losie swojego zaginionego brata. Serial pokazuje drastyczne różnice między luksusowym życiem arystokratów a trudną codziennością służby w posiadłości rodu Luján. Fabuła skupia się na skomplikowanych romansach, zdradach oraz bezwzględnej walce o wpływy. Produkcja zgrabnie łączy wątki dramatyczne z kryminalnymi, kładąc nacisk na podziały klasowe. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)