"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3432

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-26 7:28

W 3432. odcinku „Barw szczęścia” Weronika podejmie decyzję, po której w redakcji zrobi się naprawdę gorąco. Po ostrej kłótni z Kornelem postanowi odejść z pracy. Szef nie przyjmie tego spokojnie i wpadnie w furię. Tymczasem Tomasz i Grażyna zrobią kolejny krok w swojej relacji.

W poprzednim odcinku Wiktor pojechał z mamą i Kępskim na tor wyścigowy, dzięki czemu spełniło się jego urodzinowe marzenie. Tomasz wykorzystał ten moment, by wyznać Grażynie miłość i powiedzieć bratu, że znów są razem. Renata stanowczo odmówiła powrotu do zamkniętego ośrodka, ale obiecała Marcinowi terapię dochodzącą i udział w pierwszych zajęciach. Czekała ją też trudna rozmowa z Dominiką o przyszłości Feel Good. W poradni spotkała Damiana, który przypomniał jej, że walka z nałogiem trwa całe życie. Kris Hausman zaproponował Weronice kierowanie nowym portalem, lecz po wyjściu ze spotkania dziennikarka padła ofiarą brutalnego ataku. Co tym razem czeka bohaterów?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3432 - streszczenie

Renata wróci do pracy w lokalu, więc Luiza zyska wolny dzień i niemal cały spędzi z Kacprem. Damian szczerze porozmawia z Marcinem. Uświadomi mu, że jako partner osoby walczącej z nałogiem sam powinien rozpocząć terapię dla współuzależnionych. Tomasz i Grażyna wejdą w nowy etap związku, gdy Kępski zaproponuje ukochanej wspólne mieszkanie. Potem oboje zdecydują, że powiedzą o wszystkim Wandzie. Po wizycie u seniorki Wiracka spotka się z Wiktorem i spróbuje namówić syna, by odłożył urazy oraz pogodził się z babcią. W redakcji Weronika po kolejnej ostrej sprzeczce z Kornelem złoży wypowiedzenie. Jej decyzja doprowadzi szefa do furii.

„Barwy szczęścia” odcinek 3432 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3432. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku. Emisję zaplanowano na antenie TVP2. Początek o godzinie 20:05. Wtedy widzowie poznają dalsze losy mieszkańców Zacisznej i ich bliskich.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz bohaterach związanych z Zakrzewiem. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, rozstania, sekrety, choroby i zawodowe kryzysy. Bohaterowie z różnych pokoleń muszą mierzyć się z trudnymi decyzjami i życiowymi zmianami. W serialu grają m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Grażyna z Barw szczęścia w fioletowej koszuli we wzory. O losach bohaterki serialu przeczytasz na Eska.
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