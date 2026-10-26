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W poprzednim odcinku Wiktor pojechał z mamą i Kępskim na tor wyścigowy, dzięki czemu spełniło się jego urodzinowe marzenie. Tomasz wykorzystał ten moment, by wyznać Grażynie miłość i powiedzieć bratu, że znów są razem. Renata stanowczo odmówiła powrotu do zamkniętego ośrodka, ale obiecała Marcinowi terapię dochodzącą i udział w pierwszych zajęciach. Czekała ją też trudna rozmowa z Dominiką o przyszłości Feel Good. W poradni spotkała Damiana, który przypomniał jej, że walka z nałogiem trwa całe życie. Kris Hausman zaproponował Weronice kierowanie nowym portalem, lecz po wyjściu ze spotkania dziennikarka padła ofiarą brutalnego ataku. Co tym razem czeka bohaterów?
„Barwy szczęścia” odcinek 3432 - streszczenie
Renata wróci do pracy w lokalu, więc Luiza zyska wolny dzień i niemal cały spędzi z Kacprem. Damian szczerze porozmawia z Marcinem. Uświadomi mu, że jako partner osoby walczącej z nałogiem sam powinien rozpocząć terapię dla współuzależnionych. Tomasz i Grażyna wejdą w nowy etap związku, gdy Kępski zaproponuje ukochanej wspólne mieszkanie. Potem oboje zdecydują, że powiedzą o wszystkim Wandzie. Po wizycie u seniorki Wiracka spotka się z Wiktorem i spróbuje namówić syna, by odłożył urazy oraz pogodził się z babcią. W redakcji Weronika po kolejnej ostrej sprzeczce z Kornelem złoży wypowiedzenie. Jej decyzja doprowadzi szefa do furii.
„Barwy szczęścia” odcinek 3432 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3432. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku. Emisję zaplanowano na antenie TVP2. Początek o godzinie 20:05. Wtedy widzowie poznają dalsze losy mieszkańców Zacisznej i ich bliskich.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz bohaterach związanych z Zakrzewiem. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, rozstania, sekrety, choroby i zawodowe kryzysy. Bohaterowie z różnych pokoleń muszą mierzyć się z trudnymi decyzjami i życiowymi zmianami. W serialu grają m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak