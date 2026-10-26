W poprzednim odcinku Wiktor pojechał z mamą i Kępskim na tor wyścigowy, dzięki czemu spełniło się jego urodzinowe marzenie. Tomasz wykorzystał ten moment, by wyznać Grażynie miłość i powiedzieć bratu, że znów są razem. Renata stanowczo odmówiła powrotu do zamkniętego ośrodka, ale obiecała Marcinowi terapię dochodzącą i udział w pierwszych zajęciach. Czekała ją też trudna rozmowa z Dominiką o przyszłości Feel Good. W poradni spotkała Damiana, który przypomniał jej, że walka z nałogiem trwa całe życie. Kris Hausman zaproponował Weronice kierowanie nowym portalem, lecz po wyjściu ze spotkania dziennikarka padła ofiarą brutalnego ataku. Co tym razem czeka bohaterów?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3432 - streszczenie

Renata wróci do pracy w lokalu, więc Luiza zyska wolny dzień i niemal cały spędzi z Kacprem. Damian szczerze porozmawia z Marcinem. Uświadomi mu, że jako partner osoby walczącej z nałogiem sam powinien rozpocząć terapię dla współuzależnionych. Tomasz i Grażyna wejdą w nowy etap związku, gdy Kępski zaproponuje ukochanej wspólne mieszkanie. Potem oboje zdecydują, że powiedzą o wszystkim Wandzie. Po wizycie u seniorki Wiracka spotka się z Wiktorem i spróbuje namówić syna, by odłożył urazy oraz pogodził się z babcią. W redakcji Weronika po kolejnej ostrej sprzeczce z Kornelem złoży wypowiedzenie. Jej decyzja doprowadzi szefa do furii.

„Barwy szczęścia” odcinek 3432 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3432. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku. Emisję zaplanowano na antenie TVP2. Początek o godzinie 20:05. Wtedy widzowie poznają dalsze losy mieszkańców Zacisznej i ich bliskich.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz bohaterach związanych z Zakrzewiem. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, rozstania, sekrety, choroby i zawodowe kryzysy. Bohaterowie z różnych pokoleń muszą mierzyć się z trudnymi decyzjami i życiowymi zmianami. W serialu grają m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak