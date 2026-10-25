"Barwy szczęścia". Dramatyczna akcja policji. Kodur i Daria ratują niemowlę przed patologią

Dramatyczna interwencja. Kodur i Daria zabierają 6-miesięcznego Oskarka z pijackiej meliny

W 3428 odcinku "Barw szczęścia" los skrzyżuje ścieżki Marcina Kodura i Darii z losem dziecka wychowującego się w patologicznej rodzinie. Policjanci podejmą dramatyczną próbę uratowania go przed najgorszym. Cała sytuacja rozpocznie się od interwencji w zaniedbanym mieszkaniu na terenie Warszawy, zajmowanym przez objętą nadzorem rodzinę.

Kiedy w 3428 odcinku policjanci wejdą do mieszkania Filipa i Nikoli Mazurów, zastaną tam wstrząsający widok. Jeszcze przez drzwi dobiegnie ich płacz dziecka, co skłoni Kodura do siłowego wejścia. Wewnątrz znajdą całkowicie obojętnych, nietrzeźwych dorosłych. W brudnym łóżeczku Daria odkryje płaczącego, głodnego i wyziębionego 6-miesięcznego Oskarka. Kodur przypomni, że w rodzinie Mazurów założona jest "Niebieska karta" z powodu przemocy domowej stosowanej przez mężczyznę wobec żony.

Straż miejska przewiezie pijanych rodziców na izbę wytrzeźwień. Przybyły na miejsce lekarz pogotowia oceni stan zdrowia dziecka jako dobry, nie znajdując podstaw do hospitalizacji.

Musimy szukać rodziny zastępczej albo placówki opiekuńczej. Mamy obowiązek doprowadzić tam dziecko z interwencji

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Brak miejsc w placówkach. Kodur decyduje się zabrać dziecko do domu

W tej sytuacji Daria wyrazi obawę, czy uda się znaleźć odpowiednie miejsce dla malucha. Ostatecznie w 3428 odcinku Kodur podejmie radykalną decyzję i postanowi zabrać niemowlę do własnego mieszkania, pomimo początkowych protestów Darii.

To jest poza procedurami. Nie możemy ot tak zabrać dziecka!

Nie możemy, ale to zrobimy. Dam znać dyżurnemu. Nie możemy zostać w tej melinie!

Kodur i Daria spędzą całą noc opiekując się Oskarkiem. Wyjątkowe chwile w 3428 odcinku

W mieszkaniu Kodura to Daria wykaże się macierzyńską troską wobec małego Oskarka. Marcin, obawiając się samotnej opieki nad niemowlęciem, nie pozwoli jej wrócić do siebie na przebranie, gdy dziecko zabrudzi jej mundur.

Chyba nie zostawisz mnie samego z nim?

Boisz się niemowlęcia?

Z przestępcami mam doświadczenie, ale z dzieckiem nie bardzo... Ty się za to znasz

Miałam młodsze rodzeństwo. Ale nie przejmuj się, dasz sobie radę. Szybko wrócę...

Kiedy emisja 3428 odcinka "Barw szczęścia"?

Aby zatrzymać Darię, w 3428 odcinku Kodur pożyczy jej dres Renaty. Po nakarmieniu i przewinięciu, mały Oskarek zaśnie ukojony kołysanką w ramionach Darii, w łóżku Kodura. W ten sposób policjanci spędzą ze sobą całą noc.

Odcinek 3428 "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku o godzinie 20:05 na antenie TVP2.