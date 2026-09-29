W poprzednim odcinku Cihan stanowczo odrzucił wsparcie matki. W rezydencji narastało napięcie, bo wszyscy czekali na wynik testu DNA dziecka. Derya, zamknięta w komórce, coraz bardziej traciła panowanie nad sobą i była na skraju załamania. Gdy Cihan wreszcie odebrał wyniki, natychmiast wezwał wszystkich do rezydencji. To właśnie wtedy sytuacja miała się wyjaśnić.

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„Panna młoda” odcinek 217 - streszczenie

Wynik testu DNA wprawi wszystkich w osłupienie. Mukadder zdradzi Nusretowi i Beyzie swój plan, chcąc przejąć kontrolę nad tym, co wydarzy się dalej. Yonca zaproponuje Deryi pracę. Z kolei Melih zdecyduje się na szczerą rozmowę z Sinem.

„Panna młoda” odcinek 217 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

217. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. Wszystko zacznie się od wyniku testu DNA, który wprawi domowników w osłupienie.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, by opłacić leczenie brata. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana odkrywa, że mieszka tam także jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hançer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się miłość. Cihan jest gotów rzucić wyzwanie całemu światu dla ukochanej. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Çisel Kuskan jako Beyza