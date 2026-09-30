W poprzednim odcinku wynik testu DNA wprawił wszystkich w osłupienie. Mukadder zdradziła Nusretowi i Beyzie swój plan, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją. Yonca zaproponowała Deryi pracę, a Melih postanowił szczerze porozmawiać z Sinem. Co wydarzy się dalej?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Panna młoda” odcinek 218 - streszczenie

Beyza zrobi Gülsüm wymówki, a przy okazji zagrozi Cihanowi. Engina będą dręczyć wyrzuty sumienia. Cihan oskarży Hançer o wszystko, co się dzieje. Wkrótce Beyza zdecyduje się na radykalny krok: zabierze dziecko i zniknie z posiadłości. Cihan spróbuje jeszcze znaleźć wyjście z tej sytuacji, ale Nusret odbierze mu resztki nadziei.

„Panna młoda” odcinek 218 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

218. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. Wtedy widzowie poznają dalszy ciąg trudnej sytuacji Cihana, Hançer i Beyzy.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, która jako sierota od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hançer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder zamierza odesłać Hançer po narodzinach wnuka, ale między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Çisel Kuskan jako Beyza