Podczas bankietu dla stałych klientów La Deliciosy Inigo ogłosił, że nikt ze szpitala nie zna doktora Baezy. Lekarz szybko ułożył wiarygodną historię o tajnych badaniach nad lekami. Przekonywał, że personel szpitala nie może ujawnić jego tożsamości, a potem razem z Marią postanowił przyspieszyć realizację planu. Ksiądz Telmo obiecał Lucii, że wyjaśni, dlaczego spotkał ją taki los. Servando miał urojenia, więc Flora pomogła służącym sprzedawać eliksir na poprawę męskości. Dochód ze sprzedaży miał pokryć koszty jego leczenia.

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„Akacjowa 38” odcinek 973 - streszczenie

Lucia będzie przytłoczona swoją nową sytuacją. Rosina wyzna mężowi, co wpędziło ją w depresję. Ramon pójdzie do Higina i postawi sprawę jasno: albo zapłaci czynsz, albo będzie musiał się wyprowadzić. Zasugeruje też, że może pozbyć się Marii. Samuel odwiedzi Joaquina, a obaj ustalą, że zajmą się spadkiem Lucii. Chory Servando opowie Casildzie, jak przed laty doprowadził do ślubu dwóch kobiet. Leonor postanowi opisać tę historię.

„Akacjowa 38” odcinek 973 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

973. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje 8 października 2026 roku o godzinie 18:40. Poprzedni odcinek został pokazany dzień wcześniej, również o tej samej porze.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy nieustannie się przeplatają. Każdy z nich skrywa własne sekrety i pragnienia, co prowadzi do romansów, dramatów i tragedii. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela