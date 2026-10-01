W poprzednim odcinku Olek Bilewicz nadal przebywał w szpitalu, a Maciek czuwał przy nim, licząc, że syn jeszcze tego samego dnia wróci do domu. Przed szpitalem Kasia spotkała nastolatkę z silnym bólem brzucha i od razu przyjęła ją na oddział. Poprosiła też o konsultację ginekologiczną. Daria, która oficjalnie wróciła do pracy po porodzie, podejrzewała skręt jajnika. Mimo zabiegu dolegliwości nie ustępowały, a stan zapalny narastał. Tymczasem Irena przyjechała do Marty z małą Różą, bo obawiała się, że wnuczka zachorowała. Maciek przygotowywał zakonnika do planowej laparoskopii pęcherzyka żółciowego. Podczas operacji razem z doktorem Krzysztofem Wrońskim odkrył u pacjenta poważną dolegliwość.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

„Szpital św. Anny” odcinek 159 - streszczenie

Pod opiekę Darii trafi ciężarna synowa Sabiny. Wkrótce na oddziale zjawi się także syn koordynatorki SOR. Jego żona będzie chciała, by pogodził się z matką, która w przyszłości mogłaby pomagać przy dziecku. Mężczyzna nie będzie jednak gotowy na pojednanie. Gdy stan ciężarnej się pogorszy, lekarze uznają, że jeśli nie nastąpi poprawa, konieczne będzie cesarskie cięcie. Irena poskarży się córce, że nie radzi sobie z opieką nad wnuczką. Daria postanowi więc szybko znaleźć nianię. Do doktor Hajduk trafi 11-latka z dusznością i bólem w klatce piersiowej. Kaśka spróbuje wesprzeć przerażoną matkę dziewczynki, a badania wykażą u dziecka zator płucny, który niemal nigdy nie pojawia się samoistnie u dzieci. Lekarka poprosi Wrońskiego o doposażenie oddziału i zgłosi swoją kandydaturę w konkursie na stanowisko ordynatora pediatrii. Tymczasem Maciek i Alicja zostaną wezwani do szkoły z powodu zachowania Olka. Dojdzie tam do awantury, a oburzona postawą dyrekcji Alicja zaproponuje Maćkowi, że zabierze syna do Stanów.

„Szpital św. Anny” odcinek 159 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

159. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany w piątek, 9 października 2026 roku, na antenie TVN. Początek emisji zaplanowano na godzinę 16:50.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. W centrum historii są lekarki i ratowniczka medyczna, które podczas dyżurów muszą podejmować szybkie decyzje. Sprawy pacjentów przeplatają się z ich życiem rodzinnym, miłością, ambicjami i konfliktami w zespole. Ważne są także przyjaźń oraz zawodowa solidarność kobiet. W obsadzie znaleźli się:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia „Zosia” Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk