W poprzednim odcinku Ksawery nadal się buntował i stanowczo odmawiał pójścia do szkoły. Gdy Kasia zwierzyła się dyrektorce Niedzielskiej z problemów w rodzinie, chłopak wykorzystał sytuację i uciekł. Malwina przeżyła chwilowy kryzys na widok młodej, atrakcyjnej klientki, którą zajmował się Herman. Pyrkowie wciąż nie mogli otrząsnąć się po ujawnieniu intrygi Wilka i kłamstw Lucyny. Kobieta dodatkowo zaogniła sytuację, oskarżając Huberta o nękanie, więc na Zacisznej pojawiła się policja. Kilka godzin później Hubert znów stanął w restobarze twarzą w twarz z nieuczciwym deweloperem. Wieczorem Lucyna wróciła do gospodarzy w towarzystwie zaskakującego gościa.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3412 - streszczenie

Pyrkowie nadal będą musieli znosić pod swoim dachem Adasia, bezdomnego narkomana sprowadzonego przez Wilków. Joasia wpadnie w panikę, bo dla Emila pilnie potrzebny jest korepetytor z matematyki. Egzaminy są już blisko, a chętnych do pomocy brakuje. Malwina zaplanuje kolejne drogie zabiegi medycyny estetycznej, czym coraz bardziej zaniepokoi Hermana. Niespodziewanie Kolski dostanie nominację do nagrody dla fizjoterapeuty roku. Kasia będzie martwić się o Ksawerego i ukryje w jego rzeczach lokalizatory na wypadek kolejnej ucieczki. Jej pobyt w Brzezinach skomplikuje ponowne spotkanie z Janką. Górka zastanie dziewczynę u Mariusza, a Karpiuk zacznie naciskać, by weszła z nią w biznes i pomogła w dystrybucji warzyw.

„Barwy szczęścia” odcinek 3412 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3412. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 5 października 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Informacje o powtórkach i dostępności odcinka można sprawdzić w aktualnym programie stacji.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz trudnymi decyzjami. Ich losy łączą wątki miłosne, społeczne, komediowe, a czasem również kryminalne. W serialu śledzimy historie ludzi z różnych pokoleń, których łączą codzienne relacje. W obsadzie są m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak