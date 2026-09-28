Spis treści
W poprzednim odcinku Ksawery nadal się buntował i stanowczo odmawiał pójścia do szkoły. Gdy Kasia zwierzyła się dyrektorce Niedzielskiej z problemów w rodzinie, chłopak wykorzystał sytuację i uciekł. Malwina przeżyła chwilowy kryzys na widok młodej, atrakcyjnej klientki, którą zajmował się Herman. Pyrkowie wciąż nie mogli otrząsnąć się po ujawnieniu intrygi Wilka i kłamstw Lucyny. Kobieta dodatkowo zaogniła sytuację, oskarżając Huberta o nękanie, więc na Zacisznej pojawiła się policja. Kilka godzin później Hubert znów stanął w restobarze twarzą w twarz z nieuczciwym deweloperem. Wieczorem Lucyna wróciła do gospodarzy w towarzystwie zaskakującego gościa.
„Barwy szczęścia” odcinek 3412 - streszczenie
Pyrkowie nadal będą musieli znosić pod swoim dachem Adasia, bezdomnego narkomana sprowadzonego przez Wilków. Joasia wpadnie w panikę, bo dla Emila pilnie potrzebny jest korepetytor z matematyki. Egzaminy są już blisko, a chętnych do pomocy brakuje. Malwina zaplanuje kolejne drogie zabiegi medycyny estetycznej, czym coraz bardziej zaniepokoi Hermana. Niespodziewanie Kolski dostanie nominację do nagrody dla fizjoterapeuty roku. Kasia będzie martwić się o Ksawerego i ukryje w jego rzeczach lokalizatory na wypadek kolejnej ucieczki. Jej pobyt w Brzezinach skomplikuje ponowne spotkanie z Janką. Górka zastanie dziewczynę u Mariusza, a Karpiuk zacznie naciskać, by weszła z nią w biznes i pomogła w dystrybucji warzyw.
„Barwy szczęścia” odcinek 3412 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3412. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 5 października 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Informacje o powtórkach i dostępności odcinka można sprawdzić w aktualnym programie stacji.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz trudnymi decyzjami. Ich losy łączą wątki miłosne, społeczne, komediowe, a czasem również kryminalne. W serialu śledzimy historie ludzi z różnych pokoleń, których łączą codzienne relacje. W obsadzie są m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak