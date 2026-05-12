"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3383

W ostatnim czasie w serialu "Barwy szczęścia" działo się naprawdę sporo, a życie znanych wszystkim bohaterów po raz kolejny mocno się skomplikowało. Bruno Stański przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych naciskał na Justina, by ten przekazał swoje dotychczasowe obowiązki Kajtkowi, zupełnie nie spodziewając się, że Karolina knuje za jego plecami kolejną intrygę. Równocześnie Wilk coraz mocniej ponaglał Agatę w kwestii zakupu nieruchomości, a Lucyna sprytnie zaczęła nastawiać ją przeciwko Hubertowi. Spokój domowy u Pyrków przerwał groźny wybuch petard w piwnicy, o który Joanna oskarżyła stanowczo zaprzeczającego swojej winie Emila. Z poważnymi kłopotami mierzyli się także Aldona i Borys, którym przyszło stawić czoła kontroli z sanepidu oraz przesłuchaniu po tym, jak jeden z ich klientów niefortunnie zatruł się grzybami. Czego zatem można spodziewać się w następnej odsłonie losów tej warszawskiej społeczności?

"Barwy szczęścia" odc. 3383 - streszczenie

Luiza niespodziewanie odwiedza Wójcików i będąc w rozsypce, wyznaje im, że Aro dopuścił się zdrady. W tym samym czasie Daniel odnajduje Emila po jego całonocnej ucieczce i przywozi go z powrotem do domu Pyrków. Na miejscu wywiązuje się bardzo ostra dyskusja między Danielem a Hubertem, którzy kłócą się o właściwe metody wychowawcze względem chłopca. Lucyna podejmuje próbę nakłonienia dziecka, by to ono wzięło na siebie całą odpowiedzialność za niedawny wybuch petard. Z dala od tych domowych problemów, Karolina i Bruno docierają w końcu do Las Vegas, gdzie oddają się beztroskiej zabawie w amerykańskim stylu.

"Barwy szczęścia" odc. 3383 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Najnowsze wydarzenia z życia bohaterów będzie można śledzić już w najbliższy wtorek na szklanym ekranie. Produkcja od lat zajmuje stałe miejsce w ramówce, gromadząc przed telewizorami osoby zainteresowane losami mieszkańców ulicy Zacisznej. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, by dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze rozmowy w domu Pyrków oraz u Wójcików. Emisja odcinka 3383 serialu "Barwy szczęścia" zaplanowana jest na 19 maja 2026 roku o godzinie 20:05 w TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Ta produkcja to jedna z najbardziej rozpoznawalnych pozycji obyczajowych, która od lat opowiada o wzlotach i upadkach kilku warszawskich rodzin. Losy Marczaków, Zwoleńskich czy Pyrków pokazują, że codzienne problemy z miłością czy stratą mogą przytrafić się każdemu z nas. Serial ma wierne grono odbiorców, którzy cenią sobie życiowe dylematy postaci oraz historie toczące się na osiedlu Pod Sosnami. To idealna propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji opowieści bliskich prawdziwemu życiu. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)