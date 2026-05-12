"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1033

W ostatnim czasie serial "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" uraczył nas wyjątkowo mroczną zagadką, która rozpoczęła się od makabrycznego odkrycia w luksusowym apartamencie. Komisarz Kalicka wraz z Kłosem musieli zmierzyć się ze sprawą zabójstwa znanego prawnika, którego ciało odnaleziono z głową zanurzoną w wiadrze wypełnionym alkoholem. Chociaż główne podejrzenia padły na dilera Emila Wójcika, mężczyzna ten stanowczo odpierał zarzuty i twierdził, że zastał ofiarę już martwą. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w momencie odkrycia konfliktu zmarłego z jego ojcem, zwłaszcza gdy monitoring potwierdził obecność auta sędziego Józefa pod domem syna w feralnym czasie. Jakby tego było mało, w tle całej sprawy niespodziewanie powrócił wątek seryjnego mordercy, rzucając na dotychczasowe ustalenia zupełnie nowe światło. Warto więc przekonać się, jakie fakty zostaną ujawnione w dalszej części tej opowieści.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1033 - streszczenie

Garda i Górska zostają przydzieleni do sprawy zaginięcia sześcioletniej Leny, która zniknęła z zamkniętego mieszkania pod nieobecność swojego ojca. Na miejscu zdarzenia śledczy odnajdują ślady krwi, a trop podjęty przez psa policyjnego sugeruje, że ranna dziewczynka mogła zostać wywieziona z okolicy samochodem. W toku śledztwa podejrzenia padają najpierw na klientów Terleckiego, jednak wkrótce pojawia się nowy trop prowadzący do jego kochanki, Anny. Kobieta miała wcześniej kierować groźby pod adresem matki dziecka, co stawia ją w bardzo niekorzystnym świetle. Równolegle do głównego dochodzenia Dagmara zaczyna interesować się historią własnego lokum i odkrywa serię tragicznych zdarzeń powiązanych z tym adresem.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1033 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe odcinki wrocławskich kryminałów regularnie pojawiają się na antenie, przyciągając przed ekrany sporą grupę wiernych odbiorców. Aby poznać postępy w śledztwie Gardy i Górskiej, warto zarezerwować sobie czas w majowy wieczór. Historia zaginięcia małej Leny zostanie pokazana już niebawem w paśmie wieczornym. Odcinek 1033 serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany 19 maja 2026 o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Ten kryminalny hit od lat opowiada o codziennych zmaganiach wrocławskich policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy zajmują się najtrudniejszymi wyzwaniami. Pod okiem doświadczonego inspektora Kubisa kilka zespołów stara się rozwiązywać zagadki związane z napadami, porwaniami czy morderstwami. To świetna propozycja dla każdego, kto lubi patrzeć, jak śledczy łączą fakty i wykorzystują nowoczesne techniki, by dopaść przestępców. Oprócz samej pracy policji, w fabule pojawiają się także wątki z życia prywatnego funkcjonariuszy. Obsada tego serialu to m.in.:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)