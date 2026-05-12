"Panna młoda": streszczenie odcinka 100

Ostatnio w serialu "Panna młoda" doszło do kilku istotnych wydarzeń, które znacząco zmieniły sytuację bohaterów. Hancer w końcu zdobyła się na szczerość i wyznała Cihanowi gorzką prawdę o swoich uczuciach, jednak on stanowczo nie pozwolił jej na odejście. W międzyczasie Melih wyraził swoją wdzięczność wobec Sinem, ponieważ ta uratowała Aysu. Do dużych zmian doszło także w życiu Cemila, który po odkryciu intrygi Deryi podjął ostateczną decyzję o rozwodzie. Sytuację dodatkowo skomplikowała Yonca, gdy postanowiła wyjawić Cihanowi skrywaną dotąd tajemnicę. Jakie zatem skutki przyniosą te wszystkie nowe fakty?

"Panna młoda" odc. 100 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Nusret interweniuje w krytycznym momencie, nie pozwalając Yoncy wyjawić prawdy Cihanowi. Mężczyzna zamiast dopuścić do szczerej rozmowy, zaskakuje kobietę swoją nietypową propozycją. Tymczasem Beyza zwraca się z prośbą o umożliwienie jej dalszego mieszkania w rezydencji, dopóki na świat nie przyjdzie jej dziecko. Wątek Fadime skupia się na jej spotkaniu z Sinem, której opowiada o trudnych chwilach i bólu, jakiego doświadcza Melih. Wszystkie te wydarzenia sprawiają, że relacje między domownikami stają się jeszcze bardziej skomplikowane niż dotychczas.

"Panna młoda" odc. 100 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja cieszy się stałym zainteresowaniem osób, które regularnie zasiadają przed telewizorami w godzinach popołudniowych. Każdy kolejny dzień przynosi nowe odpowiedzi na pytania dotyczące losów postaci zamieszkujących rezydencję. Warto zatem sprawdzić ramówkę, aby nie przegapić momentu, w którym Nusret podejmie swoją ryzykowną grę. Premiera tego epizodu odbędzie się 19 maja 2026 na antenie TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ten turecki tytuł skupia się na losach młodej Hancer, która z miłości do chorego brata decyduje się na wejście w układ z bogatą rodziną. To, co miało być jedynie chłodną transakcją i małżeństwem z rozsądku, szybko przeradza się w skomplikowaną relację uczuciową pełną przeszkód. Można tu obserwować nie tylko rozwój romansu, ale też liczne intrygi snute za murami posiadłości przez nieprzychylną matkę Cihana. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)