"Gliniarze": streszczenie odcinka 1207

Warszawskie ulice w serialu "Gliniarze" rzadko bywają spokojne, o czym dobitnie świadczyła ostatnia, skomplikowana sprawa kryminalna. Wszystko zaczęło się od nagłego uprowadzenia policjanta z wydziału narkotykowego, co natychmiast postawiło cały zespół w stan pełnej gotowości. W śledztwo niespodziewanie zaangażowała się Irena z Biura Spraw Wewnętrznych, która badała wcześniejsze doniesienia o nadużyciach uprawnień przez zaginionego funkcjonariusza. Chociaż Olgierd i Krzysiek początkowo podejrzewali zemstę gangu narkotykowego, finał poszukiwań ujawnił zupełnie inne i zaskakujące motywy działania porywacza. Cała ta sytuacja pokazała, że kulisy pracy w policji bywają znacznie bardziej mroczne, niż sugerują to oficjalne raporty. Jakie zatem nowe zagadki pojawią się na horyzoncie w kolejnej odsłonie tej historii?

"Gliniarze" odc. 1207 - streszczenie

Sprawa rozpoczyna się od niepokojącego zniknięcia właściciela warsztatu samochodowego, który nie wraca na noc do domu. Następnego dnia poszukiwany mężczyzna zostaje odnaleziony, jednak nosi on ślady brutalnego pobicia. Żona poszkodowanego od początku wskazuje na jego wspólnika jako osobę, która mogła mieć motyw, by go skrzywdzić. Podczas weryfikacji faktów okazuje się jednak, że podejrzewany mężczyzna posiada solidne alibi, co komplikuje pracę policji. Adam i Olga starają się odtworzyć przebieg zdarzeń z poprzedniego dnia, aby zrozumieć, dlaczego doszło do porwania. Detektywi analizują interesy prowadzone przez ofiarę, szukając punktu styku między legalną działalnością a brutalną napaścią.

"Gliniarze" odc. 1207 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani warszawskich funkcjonariuszy nie muszą już długo czekać na rozwiązanie kolejnej zagadki kryminalnej. Serial niezmiennie przyciąga osoby zainteresowane pracą służb mundurowych oraz dynamicznymi akcjami w stolicy. Nowe odcinki są emitowane regularnie, dzięki czemu można na bieżąco śledzić losy poszczególnych zespołów detektywów. To kolejna okazja, by zobaczyć duet Adama i Olgi w trakcie trudnego dochodzenia na antenie telewizyjnej. Emisja odcinka 1207 serialu "Gliniarze" zaplanowana jest na 19 maja 2026 o godzinie 17:00 na kanale Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to produkcja, która każdego dnia zabiera nas w sam środek policyjnych interwencji i skomplikowanych dochodzeń. Każdy odcinek pokazuje zmagania twardych śledczych z przestępczością, która nie omija żadnego zakamarka Warszawy. Jeśli lubicie połączenie inteligentnego budowania intrygi z mocnymi scenami zatrzymań, ten serial z pewnością przypadnie wam do gustu. To opowieść o ludziach, którzy codziennie ryzykują własne życie, by chronić mieszkańców stolicy. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)