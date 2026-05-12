"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 150

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" rzuciły zupełnie nowe światło na mroczne zakamarki gdańskich spraw kryminalnych. Wszystko zaczęło się od tragicznego potrącenia syna meksykańskiego dyplomaty, Alejandro Vargasa, który zginął pod kołami samochodu w pozornym wypadku. Makabrycznego charakteru sprawie nadały wyniki sekcji zwłok, które potwierdziły, że ofierze wycięto wcześniej fragment mięśnia z nogi. Patrycja i Maksym dotarli do willi znanego podróżnika, gdzie w piwnicy odnaleźli sterylne pomieszczenie służące do przetrzymywania Vargasa, a w międzyczasie ślad zaginął po partnerce zmarłego. Śledczy zajęli się także badaniem śmierci Wojciecha Gawlińskiego, w przypadku którego wersja o przypadkowej bójce stała się mało wiarygodna przez podejrzaną postawę jego żony. Nadszedł zatem moment, aby sprawdzić, co przyniosły kolejne godziny tego śledztwa.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 150 - streszczenie

Podczas próby usunięcia z lokalu agresywnego małżeństwa dochodzi do nieszczęśliwego wypadku, gdy strażnik używa paralizatora wobec stawiającej opór kobiety. Zatrzymanie akcji serca i nagła śmierć lokatorki wywołują furię u jej męża, Ryszarda Madeja, który rani nożem jednego z funkcjonariuszy. Napastnikowi udaje się zbiec z miejsca zdarzenia, a Wiktor i Maja szybko odkrywają, że mężczyzna jest recydywistą zamieszanym w handel narkotykami. Sytuacja staje się jeszcze cięższa, gdy wychodzi na jaw, że ranny strażnik wskutek uszkodzenia rdzenia kręgowego został sparaliżowany. W tym samym czasie policja stara się namierzyć seryjnego mordercę zwanego Szubienicznikiem, który na miejsca swoich zbrodni wybiera tereny dawnych egzekucji.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 150 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy mocnych kryminalnych opowieści osadzonych w nadmorskim klimacie powinni zarezerwować sobie czas na najnowszy epizod tej produkcji. Kolejne postępy w śledztwach prowadzonych przez gdańską specgrupę zostaną przedstawione już niebawem na antenie telewizyjnej. Warto zasiąść przed ekranem punktualnie, aby od początku śledzić losy funkcjonariuszy mierzących się z brutalnym światem przestępczym. Emisja 150. odcinka "Sprawiedliwych. Trójmiasto" zaplanowana jest na 19 maja 2026 roku o godzinie 21:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie produkcje o elitarnych jednostkach policji, które muszą radzić sobie z najtrudniejszymi sprawami w Trójmieście, ten tytuł jest właśnie dla Was. Fabuła skupia się na grupie pod dowództwem nadinspektora "Musashiego", która rozpracowuje niebezpieczne siatki zajmujące się przemytem broni oraz narkotyków. Funkcjonariusze często stają przed dylematami moralnymi, walcząc z brutalnymi przestępcami operującymi w gdańskim porcie. To pełna dynamiki opowieść o ludziach, którzy dla sprawiedliwości potrafią nagiąć obowiązujące reguły. W serialu występują:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)