Barwy szczęścia. Renata wpada w szał po słowach Kodura. Awantura na romantycznej kolacji

"Barwy szczęścia" odcinek 3346. Dominika ostrzega Marcina o nałogu Renaty

Problem z nadużywaniem leków przez Renatę nie ujdzie uwadze Dominiki. W 3346. odsłonie serialu kobieta skontaktuje się z Kodurem i podzieli się swoimi obawami. Wyjawi policjantowi, że jej przyjaciółka zbyt często bierze medykamenty i została przyłapana na wyciąganiu niebezpiecznych opioidów ze śmietnika. Marcin zadeklaruje, że przyjrzy się tej sytuacji, choć początkowo nie będzie miał pojęcia, jak zainicjować tak trudną rozmowę. Gdy w końcu spróbuje delikatnie namówić partnerkę na specjalistyczną terapię, jego szczera troska o jej zdrowie spotka się z niespodziewaną agresją.

Awantura w "Barwach szczęścia". Renata zarzuca ukochanemu spisek z Dominiką

Zmartwiony policjant będzie starał się dobierać słowa niezwykle ostrożnie, jednak w 3346. epizodzie "Barw szczęścia" jego ostrożność na nic się zda. Renata natychmiast dojdzie do wniosku, że Marcin i Dominika uknuli przeciwko niej intrygę. Wzburzona kobieta wykrzyczy mu wprost, że nie przypomina uzależnionego od medykamentów mordercy, który odebrał życie Karolowi Czubakowi na terenie szpitala wyłącznie dlatego, że lekarz nie chciał mu wypisać recepty na silne środki przeciwbólowe.

Kodur bezradny w 3346. odcinku. Lekomanka stanowczo odrzuca pomoc specjalistów

Niestety, w 3346. odcinku telewizyjnego hitu Renata definitywnie odrzuci propozycję leczenia w zamkniętym ośrodku. Kobieta będzie całkowicie wypierać fakt swojej lekomanii, nie dopuszczając do siebie żadnych argumentów. Marcin okaże się kompletnie bezradny w próbach uświadomienia jej, że zażywanie tak potężnych substancji stanowi bezpośrednie zagrożenie dla jej życia. Konflikt na linii Renata-Marcin przybierze na sile w nadchodzących epizodach. Atmosferę dodatkowo zagęszczą działania Dominiki i Damiana, którzy podejmą decyzję o ratowaniu przyjaciółki bez żadnej konsultacji z Kodurem.