"Barwy szczęścia". Podstępna intryga Lucyny doprowadzi do kłótni u Pyrków - WIDEO

Intryga Lucyny w serialu Barwy szczęścia

W 3380. odcinku "Barw szczęścia" mieszkańcy domu przy ulicy Zacisznej nie będą świadomi prawdziwych intencji Lucyny. Współwłaścicielka nieruchomości konsekwentnie realizuje swój plan, mający na celu skłócenie Huberta z Agatą i zniszczenie więzi rodzinnych Pyrków.

Dlaczego Lucyna chce zniszczyć rodzinę Pyrków?

Seniorka celowo podsunęła Agacie i Ignacemu materiały promocyjne inwestycji "Zielone Szczęście", realizowanej przez Macieja Wilka, namawiając ich do usamodzielnienia się. Choć pełne motywy Lucyny nie są jeszcze jasne, sprawa wiąże się bezpośrednio z deweloperem, który planuje budowę drogi ekspresowej w okolicy i chce tanio przejąć posiadłość Pyrków.

23

Hubert oskarża Agatę w 3380 odcinku Barw szczęścia

Punktem kulminacyjnym 3380. odcinka "Barw szczęścia" będzie moment, w którym Hubert znajdzie przedwstępną umowę zakupu mieszkania. Dokument, początkowo schowany w sypialni Agaty i Ignacego, zostanie celowo podrzucony w kuchni przez Lucynę. Widok dokumentów wywoła furię u Huberta, który poczuje się zdradzony przez siostrę wchodzącą w układy z wrogiem rodziny. Ignacy początkowo obwini o przeniesienie papierów Emila (Artem Malaszczuk), jednak syn Asi nie będzie miał z tym nic wspólnego.

Kłótnia rodzeństwa o mieszkanie od Wilka

Rozwścieczony Hubert odrzuci wszelkie wyjaśnienia Agaty i Ignacego. Mężczyzna zarzuci im, że próbowali zataić przed nim fakt kupna nieruchomości od bezwzględnego dewelopera.

- To was boli najbardziej, że się wydało!

- Nie zdążyliśmy ci powiedzieć...

- A kiedy zamierzaliście mi powiedzieć? Może na parapetówce?!

- Hubert powiedzielibyśmy ci od razu, gdyby nie to, że z tobą nie da się normalnie rozmawiać! Człowieku, ty robisz tylko awantury! I tak samo było z Iwoną! Jak musiała sprzedać swoje udziały, to też awantura!

- Wszyscy myślicie tylko o własnym interesie!

- Bo ty nie?!

Asia próbuje pogodzić rodzinę w Barwach szczęścia

W 3380. odcinku "Barw szczęścia" do akcji wkroczy Asia, próbując ostudzić emocje i zapobiec ostatecznemu rozłamowi. Całej sytuacji z zadowoleniem będzie przypatrywać się Lucyna.

- Dobra kochani, proszę przestańcie! Co tutaj się dzieje w tym domu? Ja rozumiem was z zakupem tego mieszkania, ale uważam, że powinniście byli od razu powiedzieć Hubertowi jaka jest prawda. Po prostu... Od razu... Kotek, ja wiem, my wszyscy wiemy, ile ten dom dla ciebie znaczy i jak bardzo nie chcesz go stracić, ale to jest twoja walka. Twoja walka, moja i pani Lucyny, a nie Agaty i Ignacego. Musimy się wykazać trochę większą chęcią zrozumienia drugiej strony, bo tak to nie wiem, co będzie za chwilę. My jesteśmy rodziną! My jesteśmy rodziną! Przecież my się kochamy i musimy trzymać się razem! Szczególnie wtedy, kiedy jest źle

Barwy szczęścia. Awantura u Pyrków! Hubert oskarży Agatę o zdradę