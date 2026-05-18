Masz ochotę na wieczór z kinem akcji, które nie tylko podnosi adrenalinę, ale też wciąga inteligentną intrygą? Jeden z najpopularniejszych bohaterów współczesnych thrillerów powraca i trafia od razu na streaming. Mowa o analityku CIA, który już nie raz musiał zamienić biurko na pole bitwy. John Krasinski ponownie wciela się w Jacka Ryana!

Po świetnie przyjętym serialu "Jack Ryan" przyszła pora na pełnometrażową produkcję, która kontynuuje jego losy. Film "Tom Clancy: Jack Ryan - Wojna duchów" trafi na platformę Amazon Prime już 20 maja 2026 roku.

O co toczy się gra w "Wojnie duchów"?

Tym razem Jack Ryan, który próbował już ułożyć sobie życie z dala od szpiegowskiego świata, zostaje zmuszony do powrotu. Międzynarodowa misja odkrywa śmiertelnie niebezpieczny spisek, a na jego drodze staje elitarna jednostka sił specjalnych, która wydaje się przewidywać każdy jego krok. Stawka jest ogromna, a czasu na działanie coraz mniej. To nie jest zwykła misja – to gra, w której przeciwnik ma wszystkie asy w rękawie.

Aby przetrwać i zdemaskować wroga, Ryan musi połączyć siły ze starymi znajomymi: doświadczonym agentem Mikiem Novemberem (Michael Kelly) oraz swoim byłym szefem, Jamesem Greerem (Wendell Pierce). Do zespołu dołącza też nowa, nieoczywista sojuszniczka – błyskotliwa agentka MI6, Emma Marlowe, w którą wciela się Sienna Miller. Razem wplątują się w sieć intryg, która sięga głębiej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, zmuszając ich do konfrontacji z dawno pogrzebaną przeszłością. Szykuje się najbardziej osobista i ryzykowna misja w karierze Ryana.

Dlaczego ten thriller akcji to dobry wybór na dzisiejszy wieczór?

"Wojna duchów" to nie tylko widowiskowe sceny akcji i pościgi. To przede wszystkim inteligentny thriller polityczny, który trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Twórcy obiecują historię pełną zwrotów akcji, gdzie nic nie jest takie, jakim się wydaje. Jeśli cenisz sobie w kinie nie tylko eksplozje, ale też złożoną fabułę i grę pozorów, ten film ma duże szanse przypaść ci do gustu.

Siłą tej produkcji jest również jej obsada. John Krasinski już udowodnił, że jest idealnym Jackiem Ryanem – potrafi być jednocześnie wiarygodny jako analityk i twardy agent w terenie. Partnerują mu znakomici aktorzy, którzy wnoszą do historii głębię i charakter. To właśnie chemia między postaciami sprawia, że ich losy naprawdę nas obchodzą, a każda decyzja niesie ze sobą realne konsekwencje.

Czego można oczekiwać po filmie z Jackiem Ryanem?

"Jack Ryan: Wojna duchów" zapowiada się na kawał solidnego kina szpiegowskiego, które zadowoli zarówno fanów serii, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym uniwersum. To doskonały wybór na wieczór, gdy szukasz filmu, który da ci rozrywkę i dobrze napisaną historię. Możesz się o tym przekonać, zaglądając w zwiastun.

